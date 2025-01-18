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Haberler Galatasaray Ofsayt saray!

Ofsayt saray!

Osimhen’in 2, Barış’ın da 1 golü ofsayta takıldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Ofsayt saray!

Galatasaray, Hatayspor ağlarına 4 gol gönderdi ama sadece biri sayıldı. Osimhen, 26. dakikada Yunus Akgün'ün asistinde fileleri havalandırdı ama ofsayta takıldı. 69. dakikada yine Nijeryalı yıldız, Sallai'nin savunmadan seken şutunu tamamladı ancak golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 79. dakikada bu sefer Barış Alper Yılmaz, ofsaytta kaldı. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasındaki Davinson Sanchez'in, yaptığı kafa vuruşu, arka direkte Barış Alper'in önünde kaldı. Barış, tek dokunuşla topu ağlara gönderdi ancak pozisyonun ardından ofsayt kararı çıktı.

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