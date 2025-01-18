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Haberler Galatasaray Ders alacağız

Ders alacağız

Osimhen: Hatalarımıza bakacağız ve ders alacağız

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Ders alacağız

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen, Hatay'ın ilk yarıda oynamasına izin verdiklerini söyledi. Osimhen, "Hocamızın konuşmasıyla birlikte şiddeti artırdık. Zor maçlar bunlar. Hatalarımıza bakacağız ve bunlardan ders alacağız" dedi. Tecrübeli yıldız, "Takıma geldiğim zaman beni çok iyi karşıladı herkes. Hocam sürekli yanımdaydı, bana güvendi. Takım arkadaşlarım da güvendi. Adapte olmak kolay oldu. Bu takıma odaklanmış durumdayım. Hedeflerimiz var, bu hedefler için ilerliyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Osimhen, Hatay maçında penaltıdan attığı golle ligdeki gol sayısını da 10'a çıkardı.

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