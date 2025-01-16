Galatasaray'da Nelsson ile ayrılık görüşmesi! Bonservisi belirlendi
Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Victor Nelsson ile ilgili Danimarka basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılı ekiple ayrılık görüşmelerinin başladığı belirtilirken bonservis bedelinin de belirlendiği yazıldı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 20:39 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 20:45
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Nelsson için en son Belçika ekibi Anderlecht devreye girmiş ve Galatasaray'a 7 milyon euro'luk teklif yapmıştı.
Ancak, rakamı az bulan sarı kırmızılı yönetim bu teklifi geri çevirmişti.
GOURI TRANSFERİNDE TAKAS İSTEMİŞLERDİ
Öte yandan, Galatasaray'ın Rennes'de forma giyen Amine Gouri için yaptığı teklif sonrası, Fransız ekibi Nelsson'un dahil olduğu bir takas teklifi yapmıştı.
Galatasaray'ın 13 milyon euro ve 2 milyon euro'luk bonus teklifine yanıt olarak Rennes "8 milyon euro artı Victor Nelsson'u istiyoruz" dönüşünü yaptığı ortaya çıkmıştı.
Ancak Galatasaray yönetimi bu teklife de olumsuz yanıt vermişti.
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