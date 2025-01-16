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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Nelsson ile ayrılık görüşmesi! Bonservisi belirlendi

Galatasaray'da Nelsson ile ayrılık görüşmesi! Bonservisi belirlendi

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Victor Nelsson ile ilgili Danimarka basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılı ekiple ayrılık görüşmelerinin başladığı belirtilirken bonservis bedelinin de belirlendiği yazıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 20:39 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 20:45
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Galatasaray'da Nelsson ile ayrılık görüşmesi! Bonservisi belirlendi

Galatasaray'da gözden düşen ve forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Victor Nelsson için ülkesi Danimarka'dan sıcak bir iddia gündeme getirildi.

Galatasaray'da Nelsson ile ayrılık görüşmesi! Bonservisi belirlendi

Sarı kırmızılı ekiple yol ayrımındaki Nelsson için belirlenen bonservis bedelinin 12 milyon euro olduğunu yazan Danimarka basını, 26 yaşındaki savunmacının menajerinin Galatasaray'la görüştüğünü vurguladı.

Galatasaray'da Nelsson ile ayrılık görüşmesi! Bonservisi belirlendi

5 büyük ligden birinde forma giymek isteyen Nelsson'un menajerinin bu rakamı aşağıya çekmeye çalıştığı da haberde yer aldı.

Galatasaray'da Nelsson ile ayrılık görüşmesi! Bonservisi belirlendi

Nelsson için en son Belçika ekibi Anderlecht devreye girmiş ve Galatasaray'a 7 milyon euro'luk teklif yapmıştı.

Galatasaray'da Nelsson ile ayrılık görüşmesi! Bonservisi belirlendi

Ancak, rakamı az bulan sarı kırmızılı yönetim bu teklifi geri çevirmişti.

Galatasaray'da Nelsson ile ayrılık görüşmesi! Bonservisi belirlendi

GOURI TRANSFERİNDE TAKAS İSTEMİŞLERDİ

Öte yandan, Galatasaray'ın Rennes'de forma giyen Amine Gouri için yaptığı teklif sonrası, Fransız ekibi Nelsson'un dahil olduğu bir takas teklifi yapmıştı.

Galatasaray'da Nelsson ile ayrılık görüşmesi! Bonservisi belirlendi

Galatasaray'ın 13 milyon euro ve 2 milyon euro'luk bonus teklifine yanıt olarak Rennes "8 milyon euro artı Victor Nelsson'u istiyoruz" dönüşünü yaptığı ortaya çıkmıştı.

Galatasaray'da Nelsson ile ayrılık görüşmesi! Bonservisi belirlendi

Ancak Galatasaray yönetimi bu teklife de olumsuz yanıt vermişti.

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