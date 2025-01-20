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Haberler Galatasaray Mauro Icardi'den bir Johnny Depp'li paylaşım daha!

Mauro Icardi'den bir Johnny Depp'li paylaşım daha!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından boşanma sürecinde olduğu Wanda Nara'ya, Johnny Depp ile bir göndermeli paylaşımda daha bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 16:44
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Mauro Icardi'den bir Johnny Depp'li paylaşım daha!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, çarpraz bağ sakatlığı yaşamasının ardından ameliyat olmuş ve tedavisini Arjantin'de geçirirken, yeni sevgilisi China Suarez ile sosyal medyada fotoğraflar paylaşmıştı. Wanda Nara ile davası devam eden Icardi, sosyal medya hesabından bir Johnny Depp gönderisi daha paylaştı. 31 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşıma, "Ne güzel haberler geliyor.. Az kaldı Johnny.. Az kaldı.. Tik Tak, Tik Tak. 'Savaşçının Sakinliği' Soylu bir adam, en iyi darbeyi vurmak için en uygun anı bekler, mutlak bir sakinlik durumunda." notunu düştü.

DEPP, AMBER HEARD İLE DAVASINI KAZANMIŞTI

Aktris Amber Heard, 2018'de Washington Post'a yazdığı bir makalede kendisini taciz mağduru olarak nitelemiş, Depp de bu yazıda kendisine iftira atıldığı gerekçesiyle dava açmıştı. Heard ise ifadelerinin "düzmece" olduğunu söyleyen Depp'e karşı dava açmıştı.

Altı hafta süren ve televizyonda yayınlanan duruşmayı kamuoyu yakından takip etti. 2017'de boşanan çift, beş yıllık ilişkilerine dair birbirinden tamamen farklı açıklamalar yaptı ve her ikisi de diğerini kötü davranış ve şiddetle suçladı.

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