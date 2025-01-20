TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte Elias Jelert için verilen karar
Galatasaray'da ara transfer penceresinin açılmasıyla takıma katılacak isimler merak edilirken diğer yandan gözler vedalaşacak isimlere çevrildi. Sezon başında Kopenhag'dan transfer edilen Elias Jelert sarı kırmızılılarda beklentilerin altında kaldı. Yönetim Danimarkalı oyuncu için kararını verdi. İşte detaylar...
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Sezon başında Kopenhag'dan transfer edilen Elias Jelert'in ayrılığına onay geldi.
İlk aşamada Okan Buruk'un ayrılığına sıcak bakmadığı Jelert, bir türlü beklenen seviyeye çıkamayınca teknik heyet de yol ayrımına onay verdi.
Sarı kırmızılılar Danimarkalı oyuncunun bonservisine 9 milyon Euro ödemişti.
Galatasaray formasıyla bu sezon 24 maça çıkan genç oyuncu 1 gol kaydetti.
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