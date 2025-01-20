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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte Elias Jelert için verilen karar

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte Elias Jelert için verilen karar

Galatasaray'da ara transfer penceresinin açılmasıyla takıma katılacak isimler merak edilirken diğer yandan gözler vedalaşacak isimlere çevrildi. Sezon başında Kopenhag'dan transfer edilen Elias Jelert sarı kırmızılılarda beklentilerin altında kaldı. Yönetim Danimarkalı oyuncu için kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 11:06
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte Elias Jelert için verilen karar

Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte Elias Jelert için verilen karar

Ara transfer döneminde kadrosuna yapcağı takviyelerle rotasyonunu genişletmeyi hedefleyen Cimbom'da gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte Elias Jelert için verilen karar

Bu isimlerin başında beklentilerin altında kalan Elias Jelert geliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte Elias Jelert için verilen karar

Sezon başında Kopenhag'dan transfer edilen Elias Jelert'in ayrılığına onay geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte Elias Jelert için verilen karar

İlk aşamada Okan Buruk'un ayrılığına sıcak bakmadığı Jelert, bir türlü beklenen seviyeye çıkamayınca teknik heyet de yol ayrımına onay verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte Elias Jelert için verilen karar

Sarı kırmızılılar Danimarkalı oyuncunun bonservisine 9 milyon Euro ödemişti.

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