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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Fransızlar duyurdu

Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Fransızlar duyurdu

Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte harekete geçen Galatasaray, Osimhen'den sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Fransız basını sarı kırmızılıların PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan dünyaca ünlü ismi listesine aldığını duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 11:55
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Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Fransızlar duyurdu

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Salı günü sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Fransızlar duyurdu

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Dinamo Kiev maçı öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Fransızlar duyurdu

Kulübün açıklamasına göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.

Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Fransızlar duyurdu

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Fransızlar duyurdu

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Fransızlar duyurdu

Diğer yandan transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme bomba bir isim geldi.

Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Fransızlar duyurdu

Fransız medyasında yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı ekip transfer listesine PSG forması giyen hücum oyuncusu Marco Aseniso'yu aldı.

Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Fransızlar duyurdu

İspanyol oyuncu santrfor ve on numara mevkilerinde oynayabiliyor.

Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Fransızlar duyurdu

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Asensio'nun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2026'ya kadar sürüyor.

Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Fransızlar duyurdu

Kariyerinde 20 kupası bulunan Asensio, Real Madrid forması da giymişti.

Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Fransızlar duyurdu

28 yaşındaki oyuncu, İspanya Milli Takımı formasını 38 kez terletti.

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