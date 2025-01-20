Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Fransızlar duyurdu
Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte harekete geçen Galatasaray, Osimhen'den sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Fransız basını sarı kırmızılıların PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan dünyaca ünlü ismi listesine aldığını duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına devam edecek.
Diğer yandan transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme bomba bir isim geldi.
Fransız medyasında yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı ekip transfer listesine PSG forması giyen hücum oyuncusu Marco Aseniso'yu aldı.
İspanyol oyuncu santrfor ve on numara mevkilerinde oynayabiliyor.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Asensio'nun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2026'ya kadar sürüyor.
Kariyerinde 20 kupası bulunan Asensio, Real Madrid forması da giymişti.
28 yaşındaki oyuncu, İspanya Milli Takımı formasını 38 kez terletti.
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