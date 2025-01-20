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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan çarpıcı istatistik! Dinamo Kiev maçında ilk peşinde

Galatasaray'dan çarpıcı istatistik! Dinamo Kiev maçında ilk peşinde

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Galatasaray evinde Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz taraftarı önünde galip gelerek ilk 8'e kalma adına önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Sarı kırmızılıların Dinamo Kiev maçı öncesi çarpıcı istatitiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 12:22
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Galatasaray'dan çarpıcı istatistik! Dinamo Kiev maçında ilk peşinde

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 19, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, toplam 25 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. "Kupa 2"nin 7. haftasında yarın RAMS Park'ta Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Galatasaray, maçtan galibiyetle ayrılarak ilk 8 iddiasına sağlam adımlarla yürümeyi hedefliyor.

Galatasaray'dan çarpıcı istatistik! Dinamo Kiev maçında ilk peşinde

UKRAYNA TEMSİLCİLERİNE KARŞI GALİBİYETİ YOK
Avrupa kupalarında Ukrayna temsilcileriyle bugüne kadar yaptığı 3 maçta galibiyet alamayan sarı-kırmızılı ekip, yarın kazanması durumunda ilk 8 iddiasının yanı sıra Ukrayna takımlarına karşı kötü istatistiğini de değiştirecek.

Galatasaray'dan çarpıcı istatistik! Dinamo Kiev maçında ilk peşinde

Ukrayna takımlarıyla ilk maçında 2008-09 sezonunda Metalist karşısında çıkan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci sınavını 2010-11 sezonunda Karpaty karşısında verdi. UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turundaki eşleşmedeki maçlar 2-2 ve 1-1 berabere sona erdi.

Galatasaray'dan çarpıcı istatistik! Dinamo Kiev maçında ilk peşinde

Dinamo ile ilk randevu

Galatasaray ile Dinamo Kiev tarihinde ilk kez bir resmi maçta mücadele edecek.

Galatasaray'dan çarpıcı istatistik! Dinamo Kiev maçında ilk peşinde

UEFA organizasyonlarında daha önce hiç eşleşmeyen iki takım arasındaki ilk karşılama yarın oynanacak.

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