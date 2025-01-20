Galatasaray'dan çarpıcı istatistik! Dinamo Kiev maçında ilk peşinde
UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Galatasaray evinde Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz taraftarı önünde galip gelerek ilk 8'e kalma adına önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Sarı kırmızılıların Dinamo Kiev maçı öncesi çarpıcı istatitiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
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UKRAYNA TEMSİLCİLERİNE KARŞI GALİBİYETİ YOK
Dinamo ile ilk randevu
Galatasaray ile Dinamo Kiev tarihinde ilk kez bir resmi maçta mücadele edecek.
UEFA organizasyonlarında daha önce hiç eşleşmeyen iki takım arasındaki ilk karşılama yarın oynanacak.
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