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Haberler Galatasaray Galatasaray Milan Skriniar ile anlaştı!

Galatasaray Milan Skriniar ile anlaştı!

Galatasaray'ın kiralık olarak renklerine bağlamak istediği Milan Skriniar ile anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 21:45 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 22:07
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Galatasaray Milan Skriniar ile anlaştı!

Galatasaray, Milan Skriniar konusunda PSG ile prensip anlaşmasına vardı. Ligue 1 ekibinin yurt dışına oyuncu kiralama kotasının dolu olması sebebiyle Galatasaray çözüm arıyor.

PSG'nin kota sorunu çözülür çözülmez transferin resmiyete döküleceği aktarılıyor.

İLK SEÇENEK NDOUR

Paris temsilcisinin sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak gönderdiği Cher Ndour'u kendisine talip olan İtalya Serie A ekiplerinden birine satma ihtimalinin bu gelişmeyle birlikte önemli derecede arttığı belirtiliyor.

ÖNCE MUANI SONRA SKRINIAR

PSG, aynı zamanda Randal Kolo Muani'yi satın alma opsiyonlu kiralamak üzere Juventus ile anlaşma sağlamış fakat yine kiralama kotası sebebiyle transfer resmiyet kazanamamıştı.

Muani için bir çözüm arayan ekip, ardından Skriniar'ın Galatasaray'a kiralanması için harekete geçecek.

PSG'nin şu anda 6 oyuncusu hali hazırda kiralık statüsünde: Soler, Moscardo, Ndour, Bernat, Renato Sanches ve Mukiele

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