Öncelik Gouiri’de

Sarı-kırmızılılar, Rennes'de forma giyen Cezayirli yıldız için çalışmalarını hızlandırdı. Fransız kulübüyle görüşmelerini yoğunlaştıran Aslan, son teklifini iletti. 14+4 milyon euroluk paketle 18 milyon euroyu bulan bir teklif Rennes kulübüne gönderildi.

Ligue 1 temsilcisinin henüz resmi bir cevap vermediği ve yeni teklifi değerlendireceği aktarıldı. Öte yandan Galatasaray'ın forvet hattı için diğer adayları Fransa'da Olympique Lyon'dan Georges Mikaudatze ve Marsilya'dan Elye Wahi de gündemde duruyor. Ancak sarı- kırmızılıların Fransa çıkarmasında Amine Gouiri'nin ön planda tutulduğu ifade edildi.