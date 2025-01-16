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Haberler Galatasaray Öncelik Gouiri’de

Öncelik Gouiri’de

Ocak ayında kadrosuna mutlaka bir forvet takviyesi isteyen Galatasaray’da Amine Gouiri ismi öne çıkmaya başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Öncelik Gouiri’de

Sarı-kırmızılılar, Rennes'de forma giyen Cezayirli yıldız için çalışmalarını hızlandırdı. Fransız kulübüyle görüşmelerini yoğunlaştıran Aslan, son teklifini iletti. 14+4 milyon euroluk paketle 18 milyon euroyu bulan bir teklif Rennes kulübüne gönderildi.

Ligue 1 temsilcisinin henüz resmi bir cevap vermediği ve yeni teklifi değerlendireceği aktarıldı. Öte yandan Galatasaray'ın forvet hattı için diğer adayları Fransa'da Olympique Lyon'dan Georges Mikaudatze ve Marsilya'dan Elye Wahi de gündemde duruyor. Ancak sarı- kırmızılıların Fransa çıkarmasında Amine Gouiri'nin ön planda tutulduğu ifade edildi.

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