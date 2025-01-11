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Haberler Galatasaray Galatasaray Gabriel Sara gelişmesi! Sakatlık sonrası...

Galatasaray Gabriel Sara gelişmesi! Sakatlık sonrası...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda, Başakşehir maçında sakatlanan Gabriel Sara'nın durumu endişe yarattı. İşte yıldız oyuncunun kaçıracağı karşılaşmalar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 09:13
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Galatasaray Gabriel Sara gelişmesi! Sakatlık sonrası...

Galatasaray'ın bu sezon en etkili isimlerinden biri olan Gabriel Sara'dan kötü haber geldi.

Galatasaray Gabriel Sara gelişmesi! Sakatlık sonrası...

Sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızı Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlandı.

Galatasaray Gabriel Sara gelişmesi! Sakatlık sonrası...

Sarı-kırmızılılardan Sara'nın sakatlığına ilişkin yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 1. haftasındaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında sağ diz iç yan bağlarında ağrı hisseden Gabriel Sara'nın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Galatasaray Gabriel Sara gelişmesi! Sakatlık sonrası...

Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup, yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray Gabriel Sara gelişmesi! Sakatlık sonrası...

Hürriyet'te yer alan habere göre, Gabriel Sara'nın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray Gabriel Sara gelişmesi! Sakatlık sonrası...

25 yaşındaki futbolcunun ligde oynanacak Başakşehir ve Hatayspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Sara, Galatasaray'ın 21 Ocak'ta oynayacağı Dinamo Kiev maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

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