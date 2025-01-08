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Haberler Galatasaray Ercan: G.Saray için hazırım

Ercan: G.Saray için hazırım

Belçika'nın köklü kulüplerinden Westerlo'nun sahibi olan Oktay Ercan, bir Galatasaray taraftarı olduğunu ve önümüzdeki yıllarda yönetime girebileceğini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Ercan: G.Saray için hazırım

Belçika'nın köklü kulüplerinden Westerlo'nun sahibi olan Oktay Ercan, bir Galatasaray taraftarı olduğunu ve önümüzdeki yıllarda yönetime girebileceğini söyledi. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında büyük avantajlı olduğunu belirten Ercan, "Okan Buruk hoca ile şampiyon olacağımıza inanıyorum. Kemerburgaz Projesi de kulübün geleceği için önemli. İleriki yıllarda Galatasaray yönetiminde yer almak istiyorum. Arkadaşım Acun Ilıcalı'yla arada atışırız. Yönetici olarak da kendisine rakip olabilirim" diye konuştu.

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