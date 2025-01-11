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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Skriniar müjdesi! Transferde ibre Aslan'a döndü

Galatasaray'a Skriniar müjdesi! Transferde ibre Aslan'a döndü

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Stoper hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, PSG forması giyen Milan Skriniar'ı gündemine almıştı. Adı Fenerbahçe ile de anılan Slovak futbolcunun transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Galatasaray'a Skriniar müjdesi! Transferde ibre Aslan'a döndü

Galatasaray'ın Milan Skriniar transferiyle ilgili rakiplerinden biri daha devreden çıktı.

Galatasaray'a Skriniar müjdesi! Transferde ibre Aslan'a döndü

Sarı-kırmızılılar, Slovak stoperi sezon sonuna kadar kiralamak için PSG ile görüşmeler yapıyordu.

Galatasaray'a Skriniar müjdesi! Transferde ibre Aslan'a döndü

29 yaşındaki oyuncunun maaşının yarım sezonluk kısmına denk gelen 5 milyon euro'nun paylaşılması konusunda anlaşmaya varılması bekleniyordu.

Galatasaray'a Skriniar müjdesi! Transferde ibre Aslan'a döndü

Ancak Fenerbahçe devreye girerek "Bu paranın tamamını biz karşılarız" dedi ve süreci olumsuz etkiledi.

Galatasaray'a Skriniar müjdesi! Transferde ibre Aslan'a döndü

Cimbom transferde geri adım atmadı. Ancak maaş meselesi bir türlü çözüme kavuşturulamadı.

Galatasaray'a Skriniar müjdesi! Transferde ibre Aslan'a döndü

Bu arada Kvaratskhelia için görüşmelerini sürdüren PSG, Napoli'ye transferin bir parçası olarak Milan Skriniar'ı teklif etti.

Galatasaray'a Skriniar müjdesi! Transferde ibre Aslan'a döndü

Ancak İtalyan ekibi, takas teklifine sıcak bakmadı. Böylece Aslan'ın bir rakibi daha saf dışı kalmış oldu.

Galatasaray'a Skriniar müjdesi! Transferde ibre Aslan'a döndü

FIRSAT TRANSFERİ

İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya'da ara transfer dönemi 3 Şubat'ta sona ererken, İtalya'da ise 4 Şubat'ta kış transfer dönemi bitecek.

Galatasaray'a Skriniar müjdesi! Transferde ibre Aslan'a döndü

Türkiye'de ise ara transfer dönemi 13 Ocak ile 11 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

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