Galatasaray'a Skriniar müjdesi! Transferde ibre Aslan'a döndü
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Stoper hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, PSG forması giyen Milan Skriniar'ı gündemine almıştı. Adı Fenerbahçe ile de anılan Slovak futbolcunun transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Ancak Fenerbahçe devreye girerek "Bu paranın tamamını biz karşılarız" dedi ve süreci olumsuz etkiledi.
Cimbom transferde geri adım atmadı. Ancak maaş meselesi bir türlü çözüme kavuşturulamadı.
Bu arada Kvaratskhelia için görüşmelerini sürdüren PSG, Napoli'ye transferin bir parçası olarak Milan Skriniar'ı teklif etti.
Ancak İtalyan ekibi, takas teklifine sıcak bakmadı. Böylece Aslan'ın bir rakibi daha saf dışı kalmış oldu.
FIRSAT TRANSFERİ
İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya'da ara transfer dönemi 3 Şubat'ta sona ererken, İtalya'da ise 4 Şubat'ta kış transfer dönemi bitecek.
Türkiye'de ise ara transfer dönemi 13 Ocak ile 11 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.
Aslan aradaki 1 haftalık farkın önemli fırsatlar yaratacağını düşünüyor.
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