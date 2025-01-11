  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray Marcus Rashford bombasını patlatacak! Menajeri İstanbul'a davet edildi

Galatasaray Marcus Rashford bombasını patlatacak! Menajeri İstanbul'a davet edildi

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'dan son olarak İngiliz yıldız Marcus Rashford için çok konuşlacak hamle geldi. İşte haberin tüm detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 09:32
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Marcus Rashford bombasını patlatacak! Menajeri İstanbul'a davet edildi

Süper Lig'de ara transfer döneminin hareketli ekibi Galatasaray, sürpriz bir hamle yaptı.

Galatasaray Marcus Rashford bombasını patlatacak! Menajeri İstanbul'a davet edildi

Sarı-kırmızılılar, bir süredir ilgilendiği yıldız futbolcu Marcus Rashford için bir hamle yaparak menajerliğini yapan abisi Dane Rashford'u İstanbul'a davet etti.

Galatasaray Marcus Rashford bombasını patlatacak! Menajeri İstanbul'a davet edildi

Yıldız oyuncunun temsilciliğini yapan Dane Rashford'ın sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturması beklenirken, aynı zamanda pazar günü oynanacak olan Başakşehir maçından izleyeceği öğrenildi.

Galatasaray Marcus Rashford bombasını patlatacak! Menajeri İstanbul'a davet edildi

Yeni Asır'ın La Gazzetta dello Sport'tan derlediği habere göre İngiliz futbolcunun maliyeti bonuslarla birlikte 13 milyon Euro'yu bulurken, sarı-kırmızılı yönetiminin bu rakamı karşılaşabileceği vurgulandı.

Galatasaray Marcus Rashford bombasını patlatacak! Menajeri İstanbul'a davet edildi

İstanbul ekibinin 27 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak renklerine katmak istediği ifade edilirken, Rashford'un da Osimhen, Icardi, Mertens ve Torreira gibi yıldızlara sahip Galatasaray'a sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray Marcus Rashford bombasını patlatacak! Menajeri İstanbul'a davet edildi

Sağ kanatta da görev yapabilen Rashford, santrfor olarak da oynayabiliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray Sara gelişmesi! Sakatlık sonrası... Galatasaray Sara gelişmesi! Sakatlık sonrası... 09:13
Bugün hangi maçlar var? 11 Ocak Cumartesi Bugün hangi maçlar var? 11 Ocak Cumartesi 08:06
Nuri Şahin'li Dortmund salladı ama yıkamadı! Nuri Şahin'li Dortmund salladı ama yıkamadı! 01:13
Nuri Şahin'li Dortmund salladı ama yıkamadı! Nuri Şahin'li Dortmund salladı ama yıkamadı! 00:49
Terim ligde kaybetti: 2-3 Terim ligde kaybetti: 2-3 00:41
Anadolu Efes fırsatı tepti Anadolu Efes fırsatı tepti 00:40
Daha Eski
Pendik evde yok Pendik evde yok 00:38
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 00:27
F.Bahçe'de Lincoln Henrique için kritik karar! F.Bahçe'de Lincoln Henrique için kritik karar! 00:27
Terim ligdeki ilk maçından mağlup ayrıldı! Terim ligdeki ilk maçından mağlup ayrıldı! 00:27
Banchi ilk maçında mağlup! Banchi ilk maçında mağlup! 00:27
Billing imza için yola çıktı! Billing imza için yola çıktı! 00:27