Galatasaray Marcus Rashford bombasını patlatacak! Menajeri İstanbul'a davet edildi

Yeni Asır'ın La Gazzetta dello Sport'tan derlediği habere göre İngiliz futbolcunun maliyeti bonuslarla birlikte 13 milyon Euro'yu bulurken, sarı-kırmızılı yönetiminin bu rakamı karşılaşabileceği vurgulandı.

İstanbul ekibinin 27 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak renklerine katmak istediği ifade edilirken, Rashford'un da Osimhen, Icardi, Mertens ve Torreira gibi yıldızlara sahip Galatasaray'a sıcak baktığı belirtildi.