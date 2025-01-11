Galatasaray Marcus Rashford bombasını patlatacak! Menajeri İstanbul'a davet edildi
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'dan son olarak İngiliz yıldız Marcus Rashford için çok konuşlacak hamle geldi. İşte haberin tüm detayları...
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Yeni Asır'ın La Gazzetta dello Sport'tan derlediği habere göre İngiliz futbolcunun maliyeti bonuslarla birlikte 13 milyon Euro'yu bulurken, sarı-kırmızılı yönetiminin bu rakamı karşılaşabileceği vurgulandı.
İstanbul ekibinin 27 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak renklerine katmak istediği ifade edilirken, Rashford'un da Osimhen, Icardi, Mertens ve Torreira gibi yıldızlara sahip Galatasaray'a sıcak baktığı belirtildi.
Sağ kanatta da görev yapabilen Rashford, santrfor olarak da oynayabiliyor.
Güncel piyasa değeri 55 milyon Euro'yu bulan İngiliz hücum oyuncuyla Aslan, transferde bombayı patlatmak istiyor.
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