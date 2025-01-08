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Haberler Galatasaray Eren Elmalı zirvesi

Eren Elmalı zirvesi

Galatasaray, Trabzonspor'un milli sol beki için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Eren Elmalı için bordo-mavililerin kapısını çaldı. 24 yaşındaki futbolcu için 3.5 milyon euroluk bir bonservis bedeli gündeme gelirken transfer görüşmesinin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Eren Elmalı zirvesi

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürerken Eren Elmaslı konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki başarılı sol bek için Trabzonspor ile temasa geçti. Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki görüşmelerde bonservis için 3.5 milyon euroluk bedel öne çıktı. Sonraki satıştan ise yüzde 20'lik pay gündeme geldi. Görüşmelerin artık son aşamada olduğu ve olumlu yönde ilerlediği bildirildi.

BURUK TAKİPTE

A Milli Futbol Takımımızda da forma giyen Eren Elmalı, 2022-23 sezonundan beri Trabzonspor'da oynuyor. Eren, bordo- mavili forma altında 107 resmi maçta 1 gol attı, 6 asist yaptı ve 2022'de TFF Süper Kupa'yı kazandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da yakından takip ettiği ve transferini istediği 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 15 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Eren Elmalı, 2022'de Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a 3.6 milyon euroya transfer olmuştu.

RAKAMLARDA ÖNDE

Sol bek transferinde öne çıkan Eren Elmalı'nın bu sezon Galatasaray'da 10 resmi maçta sol bek oynayan Berkan Kutlu ile karşılıklı rakamları dikkat çekiyor. Eren'in Berkan'a oranla başarılı dribling konusunda 0.73'e 0.86, şut pasında 1'e 0.43, pas arasında 2.6'ya 2, top kazanmada 7.87'ye 3.43, üçüncü bölgeye isabetli pas oranında yüzde 77'ye yüzde 75 ve ikili mücadele kazanmada yüzde 59'a yüzde 54'lük üstünlük kurduğu ortaya çıktı

TAKAS FORMÜLÜ

Takas formülü Eren Elmalı'da Galatasaray ile Trabzonspor'un formülünü de gündeme alabilir. İki kulübün nihai bir karar alacağı bildirildi.

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