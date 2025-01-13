Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, ligdeki namağlup liderliğini sürdürürken farkın kapanmaması ve serinin devam etmesi adına bu maçtan da 3 puan ile ayrılmayı hedefleyecek.
17 Ocak Cuma günü saat 20:00'da başlayacak olan mücadelenin 4 gün öncesinde Galatasaray, sosyal kanalları üzerinden yaptığı paylaşım ile maçın hazırlıklarının başladığını duyurdu.
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📸 Galatasarayımız, bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı A. Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı. 💪 #HTYvGS pic.twitter.com/Ocqpg2hQgc— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 13, 2025