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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, gerçekleştirdiği antrenmanla Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 14:20
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Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, ligdeki namağlup liderliğini sürdürürken farkın kapanmaması ve serinin devam etmesi adına bu maçtan da 3 puan ile ayrılmayı hedefleyecek.

17 Ocak Cuma günü saat 20:00'da başlayacak olan mücadelenin 4 gün öncesinde Galatasaray, sosyal kanalları üzerinden yaptığı paylaşım ile maçın hazırlıklarının başladığını duyurdu.

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