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Haberler Galatasaray Barış atıyor Aslan coşuyor

Barış atıyor Aslan coşuyor

Kariyer rekoru kırarak Süper Lig’de 10 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, attığı gollerle takımına 10 puan kazandırdı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 06:50
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Barış atıyor Aslan coşuyor

Başakşehir maçında attığı gollerle G.Saray'a 3 puanı getiren Barış Alper Yılmaz, bu sezon en kritik anlarda sahneye çıkmayı başarıyor. Victor Osimhen ile birlikte Süper Lig'de kaydettiği 10 golle sarı-kırmızılı takımın en skorer ismi olan milli yıldız, gole ihtiyaç duyulduğu her an kilidi açıyor. 18 haftada kariyer rekorunu geliştiren Barış, 8 farklı maçta gol atmayı başarırken bunların 5'inde takımına puan ya da puanlar kazandırmayı başardı. Bu 5 maçta attığı 6 gol ve yaptığı 1 asist takımına tam 10 puan kazandırdı.

AVRUPA'DA DA AYNI

İlk olarak 2. haftada takımının Konya'yı 2-1 yendiği maçta boy gösteren Barış, ardından 3-1 sona eren G.Antep önünde 1 gol-1 asistle takımına ekstra 2 puan getirdi. G.Saray'ın puan kaybettiği Eyüp maçında beraberliği sağlayan Barış, 3-2 sona eren ve yıldızlaştığı Sivas mücadelesinde de galibiyete önemli katkı sağladı. Son olarak Başakşehir önünde 2 golle takımına zaferi getiren Barış, Avrupa Ligi'nde de 4-3 sona eren Elfsborg mücadelesindeki golüyle Galatasaray'ın galibiyetine önemli katkı sağladı.

DEPLASMANLARI SEVİYOR

Gol krallığı yarışında iddialı bir konuma gelen Barış Alper Yılmaz, özellikle deplasman maçlarında attığı gollerle dikkat çekiyor. Ligde 8 farklı karşılaşmada fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, bunların 5'ini dış sahada kaydetti. Bu sezon deplasmanlarda 8'de 8 yapan Galatasaray'ın oyun planının vazgeçilmez bir parçası olan Barış, Avrupa takımlarının da gözdesi haline geldi.

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