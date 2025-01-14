Barış atıyor Aslan coşuyor

Başakşehir maçında attığı gollerle G.Saray'a 3 puanı getiren Barış Alper Yılmaz, bu sezon en kritik anlarda sahneye çıkmayı başarıyor. Victor Osimhen ile birlikte Süper Lig'de kaydettiği 10 golle sarı-kırmızılı takımın en skorer ismi olan milli yıldız, gole ihtiyaç duyulduğu her an kilidi açıyor. 18 haftada kariyer rekorunu geliştiren Barış, 8 farklı maçta gol atmayı başarırken bunların 5'inde takımına puan ya da puanlar kazandırmayı başardı. Bu 5 maçta attığı 6 gol ve yaptığı 1 asist takımına tam 10 puan kazandırdı.

AVRUPA'DA DA AYNI

İlk olarak 2. haftada takımının Konya'yı 2-1 yendiği maçta boy gösteren Barış, ardından 3-1 sona eren G.Antep önünde 1 gol-1 asistle takımına ekstra 2 puan getirdi. G.Saray'ın puan kaybettiği Eyüp maçında beraberliği sağlayan Barış, 3-2 sona eren ve yıldızlaştığı Sivas mücadelesinde de galibiyete önemli katkı sağladı. Son olarak Başakşehir önünde 2 golle takımına zaferi getiren Barış, Avrupa Ligi'nde de 4-3 sona eren Elfsborg mücadelesindeki golüyle Galatasaray'ın galibiyetine önemli katkı sağladı.

DEPLASMANLARI SEVİYOR

Gol krallığı yarışında iddialı bir konuma gelen Barış Alper Yılmaz, özellikle deplasman maçlarında attığı gollerle dikkat çekiyor. Ligde 8 farklı karşılaşmada fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, bunların 5'ini dış sahada kaydetti. Bu sezon deplasmanlarda 8'de 8 yapan Galatasaray'ın oyun planının vazgeçilmez bir parçası olan Barış, Avrupa takımlarının da gözdesi haline geldi.