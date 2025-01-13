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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Torreira'dan Muslera paylaşımı

GALATASARAY HABERLERİ: Torreira'dan Muslera paylaşımı

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, ayrılık iddiaları artan Fernando Muslera hakkında flaş bir paylaşımda bulundu. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 13:31
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GALATASARAY HABERLERİ: Torreira'dan Muslera paylaşımı

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek Fernando Muslera'nın ülkesine döneceği iddiaları artmaya başladı.

Uruguaylı file bekçisinin sarı kırmızılı ekipteki macerasında sona yaklaştığı iddia edilirken Lucas Torreira'dan vatandaşı ile ilgili bir paylaşım geldi.

'BABA, KARDEŞ, ARKADAŞ...'

Lucas Torreira, kişisel sosyal medya hesabından Muslera ile birlikte fotoğrafını paylaştı: "Baba, kardeş, arkadaş, kaptan, psikolog ve daha fazlası... Seni seviyorum." notunu paylaşımına bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yönetiminden Torreira'ya yönelik yapılan açıklamalara da yanıt veren Muslera, esprili bir dille vatandaşını savunmuştu.

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