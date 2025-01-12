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Haberler Galatasaray RAMS Başakşehir - Galatasaray maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

RAMS Başakşehir - Galatasaray maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası B grubu ilk maçında kozlarını paylaşan takımlar 2-2 berabere kalmıştı. Gözler ligde oynanacak maça çevrilirken, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde namağlup yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında 3 puanı alarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Bu sezon 15 galibiyet ve 2 beraberlik alan Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Teknik Direktör Çağdaş Atan ile son haftaların formda takımı RAMS Başakşehir ise çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. 7. sırada yer alan turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarına yer almak için üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. RAMS Başakşehir - Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 18:53 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 19:00
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RAMS Başakşehir - Galatasaray maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesi Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşan takımlar 2-2'lik beraberlikle mücadeleden ayrılmıştı. İkinci randevu olarak görülen kritik maçın ilk 11'leri belli oldu. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da yoluna namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. En yakın rakibi Fenerbahçe ile 8 puan farkı korumayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Başakşehir deplasmanından 3 puan ile çıkmayı amaçlıyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde son haftalarda çıkış gösteren RAMS Başakşehir, eksik oyuncularına rağmen etkili bir oyun ortaya koymayı hedefliyor. Ev sahibi takım olarak mücadeleyi kazanmak isteyen turuncu-lacivertliler, 7. sıradan yukarıya doğru çıkmayı amaçlıyor.

İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur, Hamza, Opoku, Lima, Deniz, Ömer, Kemen, Davidson, Keny, Piatek.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Kerem, Torreira, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen.

RAMS BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir - Galatasaray maçı 12 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başladı.

RAMS BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GABRIEL SARA'DAN ŞOK SAKATLIK

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir maçına sonradan dahil olan Gabriel Sara'nın sakatlandığı açıklandı. Galatasaray tarafından yapılan açıklamaya göre sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Sara'nın Başakşehir maçında forma giyemedi.

RAMS Başakşehir - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

PIATEK İLE VICTOR OSIMHEN KARŞI KARŞIYA

Süper Lig'de 17 maçta 12 gol atarak gol krallığı listesinde zirvede yer alan Krzysztof Piatek, Galatasaray maçını da boş geçmek istemiyor. Hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında sarı-kırmızılılara 1 gol atan Polonyalı golcü, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olarak dünya gündeminde yerini alan Victor Osimhen ise 12 maçta 10 gol atarak gol krallığı yarışında Piatek'i takip ediyor. Ziraat Türkiye Kupası maçında rahatsızlığından dolayı forma giyemeyen Nijeryalı yıldız ismin, Başakşehir karşısında ilk 11'de başladı.

GALATASARAY DEPLASMANDA PUAN KAYBETMİYOR

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bu sezon deplasmanda oynadığı tüm maçları kazanan Galatasaray ligde zirvede yer alıyor. Fenerbahçe, Adana Demirspor, Antalyaspor, Bodrum FK, Sivasspor ve Kayserispor deplasmanlarına konuk olan sarı-kırmızılılar, tüm rakiplerini mağlup ederek, 18 hafta sonunda 47 puan topladı.

İKİ TAKIM ARASINDA 37. RANDEVU

Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Süper Lig'de de karşı karşıya gelen RAMS Başakşehir ile Galatasaray 37. randevularında mücadele ediyorlar. Oynanan karşılaşmalardan 18'inde sarı-kırmızılılar üstünlük sağlarken, 9 maçı da Başakşehir kazandı. İki takım arasında oynanan 9 mücadele beraberlikle tamamlandı.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY KARŞISINDA KAZANAMIYOR

RAMS Başakşehir, Galatasaray'ı konuk ettiği son 6 Süper Lig maçını da kazanamadı. Çağdaş Atan yönetiminde 19. haftada oynanacak karşılaşmada 3 puanı alan taraf olmak isteyen turuncu-lacivertliler, etkili bir oyun ortaya koymak istiyor.

GALATASARAY NAMAĞLUP BİR ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM EDİYOR

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde son iki sezonda Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, 2024-2025 sezonunda namağlup bir şekilde yoluna devam ediyor. Son olarak Young Boys karşısında kaybeden sarı-kırmızılılar, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 22 maçta 16 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

GALATASARAY'DA 3 İSİM SINIRDA

RAMS Başakşehir deplasmanını kayıpsız geçmek isteyen Galatasaray'da karşılaşmaya ilk 11 başlayan 3 isim sınırda yer alıyor. Bu isimler kart görmeleri durumunda, 20. haftada oynanacak Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek. İşte Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında olan isimler:

-Fernando Muslera

-Abdülkerim Bardakcı

-Barış Alper Yılmaz

RAMS BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, RAMS Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Ali Can Alp yapıyor. Dördüncü hakemlik görevini Ayberk Demirbaş üstlendi.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasının VAR'ı (Video Yardımcı Hakemi) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

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