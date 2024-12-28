Avrupa'nın lideri

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda ilk 17 hafta sonunda namağlup lider olan Galatasaray'da Okan Buruk önemli bir başarı yakaladı. Sarı-kırmızılı teknik adam, ligde 16 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlikle 2.75'lik puan ortalaması tutturdu. Okan Buruk, elde ettiği bu ortalamayla Avrupa'nın 5 büyük liginde liderlik koltuğunda oturan meslektaşlarını geride bıraktı. Ayrıca Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Buruk, hem rekorlar kırmaya devam etti hem de bu sezonun ilk bölümünde de farkını ortaya koydu.

LUIS ENRİQUE DE YENİLMEDİ

5 büyük ligdeki liderler ise şöyle: Premier Lig'de Liverpool ile 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Arne Slot, 2.47'lik ortalama bulurken, Serie A'da Atalanta'da Gasperini 17 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle 2.35'lik ortalama sağladı. La Liga'da Atletico Madrid'de Diego Simeone, 18 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgiyle 2.28 ortalama yakaladı. Ligue 1'de PSG'de Luis Enrique yenilmeden 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlikle 2.50'lik ortalama tutturdu. Bundesliga'da Bayern Münih'te Vincent Kompany 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 2.40'lık ortalama buldu.

2024'TE REKORLAR KIRDI

Okan Buruk, 2024 yılında birçok rekorun sahibi oldu. Galatasaray'ı 2023-24 sezonunda 102 puanla şampiyon yapıp ligde puan rekoru kıran Buruk, aynı zamanda 38 maçın 33'ünü kazanıp bir sezonda en fazla galip gelen isim oldu. Okan Buruk, Lucescu'nun Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada yakaladığı 18 maçlık galibiyet serisini de geçti. Başarılı hoca, dış sahada da 16 galibiyete ulaştı. Okan Buruk, Avrupa Ligi'nde 9 galibiyete gelip bu turnuvada en fazla kazanan Türk hoca oldu. 50 yaşındaki hoca, 90 maçta 75 galibiyete gelip Süper Lig'de bir takım ile en hızlı bu rakama ulaşan teknik adam ünvanını aldı.

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Avrupa kupalarında bu sezon Arne Slot ve Liverpool fırtınası esti. Slot'un ekibi Şampiyonlar Ligi'nde 6'da 6 yaparak dikkat çekti ve Hollandalı teknik adam 3.00'lık puan ortalaması elde etti. Diego Simeone, Atletico Madrid'le ve Bayern Münih'te Vincent Kompany; Devler Ligi'nde 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 2.00'ı buldu. Atalanta'da geçen yıl Avrupa Ligi'ni kazanan Gasperini bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle 1.83'lük ortalamaya düştü. Luis Enrique de Devler Ligi'nde PSG ile istemediği bir sezon sergiledi, 6 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi, 3 beraberlikle sadece 1.17'lik puan ortalama tutturabildi.

AVRUPA LİGİ'NDE 2.00

Okan Buruk, Süper Lig'de elde ettiği başarı kadar Avrupa Ligi'nde de yakaladığı sonuçlarla alkışları topladı. Buruk, Avrupa Ligi'nde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlikle hiç yenilmedi, 2.00'lık puan ortalaması tutturdu.