TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Dries Mertens müjdesi!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dries Mertens ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Geleceği büyük bir merak konusu haline gelen tecrübeli yıldız ile ilgili son olarak sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ancak 37 yaşındaki futbolcu sezon başında 1 yıllık sözleşme uzatırken futbolu bırakma planları yapıyordu.
BENJAMIN BUTTON GİBİ
Sergilediği muhteşem performans ile bu bölgeye ilerleyen yaşına rağmen daha iyisini bulmanın kolay olmayacağını düşünen G.Saray yönetimi, oyuncusunun futbolu bırakmasını istemiyor.
Belçikalı oyuncu ile 1 yıl daha devam etmek için sezon sonunu bekleyen sarı-kırmızılılar, Mertens'ten henüz karar vermemesini istedi.
Parçalı forma altında 109 maça çıkan, 24 gol-35 asistle ortalama 2 maçta bir gol katkısı sunan Mertens, 'Benjamin Button' gibi sanki hiç yaşlanmıyor, her sene daha iyiye gidiyor.
AİLESİ DÜNDEN RAZI
Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 'Sporun Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'de çok mutlu olduklarını ve uzun yıllar kalmak istediklerini söylemişti.
Oğlu Ciro da tribünlerin sevgilisi olan Mertens'in ailesi Türkiye'de kalmaya dünden razı.
DİĞER