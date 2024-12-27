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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Dries Mertens müjdesi!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Dries Mertens müjdesi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dries Mertens ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Geleceği büyük bir merak konusu haline gelen tecrübeli yıldız ile ilgili son olarak sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Dries Mertens müjdesi!

Galatasaray taraftarları son yıllarda yaşadığı şampiyonlukların yanı sıra izlediği yıldızlar açısından da çok şanslı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Dries Mertens müjdesi!

Her jenerasyon farklı bir kalite farklı bir yıldız farklı bir şov izliyor. 90'ların sonu ve 2000'lerde Hagi ile başlayan '10 numara' farkı, 2010'larda Wesley Sneijder ile devam etti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Dries Mertens müjdesi!

Bu efsanelerden sonra derin bir yokluk içine giren sarı- kırmızılılar aradığı yıldızı 2020'lerde Dries Mertens ile buldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Dries Mertens müjdesi!

Ancak 37 yaşındaki futbolcu sezon başında 1 yıllık sözleşme uzatırken futbolu bırakma planları yapıyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Dries Mertens müjdesi!

BENJAMIN BUTTON GİBİ

Sergilediği muhteşem performans ile bu bölgeye ilerleyen yaşına rağmen daha iyisini bulmanın kolay olmayacağını düşünen G.Saray yönetimi, oyuncusunun futbolu bırakmasını istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Dries Mertens müjdesi!

Belçikalı oyuncu ile 1 yıl daha devam etmek için sezon sonunu bekleyen sarı-kırmızılılar, Mertens'ten henüz karar vermemesini istedi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Dries Mertens müjdesi!

Parçalı forma altında 109 maça çıkan, 24 gol-35 asistle ortalama 2 maçta bir gol katkısı sunan Mertens, 'Benjamin Button' gibi sanki hiç yaşlanmıyor, her sene daha iyiye gidiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Dries Mertens müjdesi!

AİLESİ DÜNDEN RAZI

Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 'Sporun Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'de çok mutlu olduklarını ve uzun yıllar kalmak istediklerini söylemişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Dries Mertens müjdesi!

Oğlu Ciro da tribünlerin sevgilisi olan Mertens'in ailesi Türkiye'de kalmaya dünden razı.

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