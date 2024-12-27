Galatasaray'dan ters köşe transfer! Aslan'ın eski yıldızı geri dönüyor
2024 yılında kırılmadık rekor bırakmayan ve çok başarılı bir süreç geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom'dan sürpriz bir atak geldi. Sarı kırmızılıların, altyapısında yetişen eski yıldızı için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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İşte ayrıntılar...
TRANSFERDE OZAN KABAK SÜRPRİZİ!
2022 yaz transfer döneminde Schalke'den ayrılarak bir başka Alman ekibi Hoffenheim'a imza atan Ozan Kabak mavi beyazlı ekibin savunmasında ilk 11'in değişmez isimlerinden olmuştu.
A Milli Takım'ın EURO 2024 öncesi İtalya ile oynadığı hazırlık maçında talihsiz bir çapraz bağ sakatlığı yaşayan başarılı stoper iyileşme sürecini tamamlamaya çok yakın.
OZAN KABAK SAKATLIĞI GERİDE BIRAKTI
Ozan Kabak sakatlığının üzerinden geçen 6 ayın ardından Hoffenheim formasıyla sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.
Tedavisinde son aşamaya gelinen milli futbolcunun ocak ayında takımla çalışmalara başlayacağı ve antrenman eksiğini tamamlamasının ardından süre bulabileceği aktarıldı.
Öte yandan Alman ekinin Ozan Kabak ile sezon sonunda yollarını ayırabileceği öne sürüldü.
SÜPER LİG'E DÖNEBİLİR
Bundesliga ekibi Hoffenheim'ın Ozan Kabak ile sezon sonunda yollarını ayırabileceği öğrenildi.
Akşam'ın haberine göre, 24 yaşındaki stoperin Avrupa'da kalma ihtimali de bulunurken, eski takımı Galatasaray'ın da oyuncu için devreye girebileceği ifade edildi.
Savunma bölgesine takviye yapmayı planlayan ve Victor Nelsson ile yollarını ayırması beklenen sarı kırmızılıların Ozan Kabak seçeneğini değerlendirmesi bekleniyor.
Başarılı savunmacının sakatlığını tamamen atlatmasının ardından ocak ayında geleceği netlik kazanacak.
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