  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan ters köşe transfer! Aslan'ın eski yıldızı geri dönüyor

Galatasaray'dan ters köşe transfer! Aslan'ın eski yıldızı geri dönüyor

2024 yılında kırılmadık rekor bırakmayan ve çok başarılı bir süreç geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom'dan sürpriz bir atak geldi. Sarı kırmızılıların, altyapısında yetişen eski yıldızı için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 14:19
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan ters köşe transfer! Aslan'ın eski yıldızı geri dönüyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'dan ters köşe transfer! Aslan'ın eski yıldızı geri dönüyor

Listesinde birçok isim bulunan ve görüşmeler yapan sarı kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan ters köşe transfer! Aslan'ın eski yıldızı geri dönüyor

Cimbom'un, altyapısında yetişen eski oyuncusu için tekrardan devreye girmek üzere olduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan ters köşe transfer! Aslan'ın eski yıldızı geri dönüyor

İşte ayrıntılar...

Galatasaray'dan ters köşe transfer! Aslan'ın eski yıldızı geri dönüyor

TRANSFERDE OZAN KABAK SÜRPRİZİ!

2022 yaz transfer döneminde Schalke'den ayrılarak bir başka Alman ekibi Hoffenheim'a imza atan Ozan Kabak mavi beyazlı ekibin savunmasında ilk 11'in değişmez isimlerinden olmuştu.

Galatasaray'dan ters köşe transfer! Aslan'ın eski yıldızı geri dönüyor

A Milli Takım'ın EURO 2024 öncesi İtalya ile oynadığı hazırlık maçında talihsiz bir çapraz bağ sakatlığı yaşayan başarılı stoper iyileşme sürecini tamamlamaya çok yakın.

Galatasaray'dan ters köşe transfer! Aslan'ın eski yıldızı geri dönüyor

OZAN KABAK SAKATLIĞI GERİDE BIRAKTI

Ozan Kabak sakatlığının üzerinden geçen 6 ayın ardından Hoffenheim formasıyla sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'dan ters köşe transfer! Aslan'ın eski yıldızı geri dönüyor

Tedavisinde son aşamaya gelinen milli futbolcunun ocak ayında takımla çalışmalara başlayacağı ve antrenman eksiğini tamamlamasının ardından süre bulabileceği aktarıldı.

Galatasaray'dan ters köşe transfer! Aslan'ın eski yıldızı geri dönüyor

Öte yandan Alman ekinin Ozan Kabak ile sezon sonunda yollarını ayırabileceği öne sürüldü.

Galatasaray'dan ters köşe transfer! Aslan'ın eski yıldızı geri dönüyor

SÜPER LİG'E DÖNEBİLİR

Bundesliga ekibi Hoffenheim'ın Ozan Kabak ile sezon sonunda yollarını ayırabileceği öğrenildi.

Galatasaray'dan ters köşe transfer! Aslan'ın eski yıldızı geri dönüyor

Akşam'ın haberine göre, 24 yaşındaki stoperin Avrupa'da kalma ihtimali de bulunurken, eski takımı Galatasaray'ın da oyuncu için devreye girebileceği ifade edildi.

Galatasaray'dan ters köşe transfer! Aslan'ın eski yıldızı geri dönüyor

Savunma bölgesine takviye yapmayı planlayan ve Victor Nelsson ile yollarını ayırması beklenen sarı kırmızılıların Ozan Kabak seçeneğini değerlendirmesi bekleniyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ile Beşiktaş arasında dev kapışma! F.Bahçe ile Beşiktaş arasında dev kapışma! 14:57
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! G.Saray'a Zaniolo piyangosu! 14:48
Cimbom'dan ters köşe transfer! Aslan'ın eski yıldızı geri dönüyor Cimbom'dan ters köşe transfer! Aslan'ın eski yıldızı geri dönüyor 14:18
Arda Turan'a çifte ceza! Arda Turan'a çifte ceza! 13:53
Fatih Terim: Türkiye'den transfer... Fatih Terim: Türkiye'den transfer... 13:09
Zeynep Sönmez final turuna yükseldi! Zeynep Sönmez final turuna yükseldi! 12:51
Daha Eski
Kayserispor Başkanı istifa dilekçesini sundu Kayserispor Başkanı istifa dilekçesini sundu 12:32
F.Bahçe eski aşkına kavuşuyor! Mourinho çok istedi F.Bahçe eski aşkına kavuşuyor! Mourinho çok istedi 12:26
Pereira'dan bir ilk! Mourinho'nun ardından... Pereira'dan bir ilk! Mourinho'nun ardından... 12:24
Talisca'da şok gelişme! Talisca'da şok gelişme! 12:14
Al Shabab'ın kadro değeri ne kadar? Al Shabab'ın kadro değeri ne kadar? 12:11
Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! 17 haftada... Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! 17 haftada... 11:37