TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hücum hattına takviye yapacak olan Cimbom, Lyon forması giyen Georges Mikautadze'nin peşine düşmüştü. Hatta yönetim Gürcü futbolcu için Lyon ile pazarlıklara başlamıştı. Ancak 24 yaşındaki yıldızın transfer durumuna dair beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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Galatasaray'ın özellikle Lyon forması giyen Georges Mikautadze'nin peşinde olduğu belirtilmişti.
Hatta yönetimin Fransız ekibiyle resmi görüşmelere başladığı ve pazarlık halinde olduğu aktarılmıştı.
Ancak 24 yaşındaki yıldızın transferine dair beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Konuya dair haberi ise Fransız basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
2 TAKIM DAHA DEVREYE GİRDİ!
Footmercato'da yer alan habere göre; Mikautadze için Galatasaray'ın yanı sıra Everton ve Bayer Leverkusen de harekete geçti.
İki ekibin de Gürcü futbolcu için nabız yokladığı kaydedildi.
Ancak Galatasaray gibi diğer iki takımın da Lyon ve Mikautadze'yi ikna etmek için yapması gereken çok şey olduğu vurgulandı.
Diğer yandan Mikautadze'nin şu an için Lyon'dan ayrılmaya niyetinin olmadığı belirtildi.
BU SEZON 21 MAÇA ÇIKTI!
Georges Mikautadze bu sezon Lyon formasıyla 21 maça çıktı.
Hem kanat hem de forvet bölgesinde görev alabilen yıldız isim, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 1 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Gürcü futbolcunun, Lyon ile olan kontratı 2028'de bitecek.
1.76 boyundaki oyuncu kariyerinde Ajax, Metz ve RFC Seraing gibi kulüplerde de ter dökmüştü.
Ülke milli takımında ise 35 mücadelede boy gösteren Mikautadze, 16 gol atma başarısını gösterdi.
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