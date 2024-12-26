  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hücum hattına takviye yapacak olan Cimbom, Lyon forması giyen Georges Mikautadze'nin peşine düşmüştü. Hatta yönetim Gürcü futbolcu için Lyon ile pazarlıklara başlamıştı. Ancak 24 yaşındaki yıldızın transfer durumuna dair beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 12:12
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kubilay Açıkgün
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu

Sarı kırmızılılar ocak ayında önemli isimleri kadrosuna katarak sezon sonunda şampiyon olmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu

Bu doğrultuda Cimbom hücum bölgesine takviye yapmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu

Galatasaray'ın özellikle Lyon forması giyen Georges Mikautadze'nin peşinde olduğu belirtilmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu

Hatta yönetimin Fransız ekibiyle resmi görüşmelere başladığı ve pazarlık halinde olduğu aktarılmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu

Ancak 24 yaşındaki yıldızın transferine dair beklenmedik bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu

Konuya dair haberi ise Fransız basını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu

2 TAKIM DAHA DEVREYE GİRDİ!

Footmercato'da yer alan habere göre; Mikautadze için Galatasaray'ın yanı sıra Everton ve Bayer Leverkusen de harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu

İki ekibin de Gürcü futbolcu için nabız yokladığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu

Ancak Galatasaray gibi diğer iki takımın da Lyon ve Mikautadze'yi ikna etmek için yapması gereken çok şey olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu

Diğer yandan Mikautadze'nin şu an için Lyon'dan ayrılmaya niyetinin olmadığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu

BU SEZON 21 MAÇA ÇIKTI!

Georges Mikautadze bu sezon Lyon formasıyla 21 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu

Hem kanat hem de forvet bölgesinde görev alabilen yıldız isim, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 1 asistle oynadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu

Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Gürcü futbolcunun, Lyon ile olan kontratı 2028'de bitecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da Malheiro farkı! Trabzonspor'da Malheiro farkı! 12:44
Antalyasporlu Yeşilyurt ameliyat oldu Antalyasporlu Yeşilyurt ameliyat oldu 12:20
NBA'de LeBron ve Curry düellosu! İşte kazanan NBA'de LeBron ve Curry düellosu! İşte kazanan 12:17
G.Saray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu G.Saray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu 12:12
İşte F.Bahçe'ye Szymanski için gelen teklif! İşte F.Bahçe'ye Szymanski için gelen teklif! 11:57
F.Bahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu! F.Bahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu! 11:48
Daha Eski
Preston North End - Hull City maçı ne zaman? Preston North End - Hull City maçı ne zaman? 11:45
F.Bahçe'den flaş Kostic kararı! İtalya'dan olay iddia F.Bahçe'den flaş Kostic kararı! İtalya'dan olay iddia 11:08
Liverpool - Leicester City maçı ne zaman? Liverpool - Leicester City maçı ne zaman? 10:54
G.Saray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! G.Saray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! 10:31
İşte Beşiktaş'a Musrati için gelen teklif! İşte Beşiktaş'a Musrati için gelen teklif! 10:23
Icardi'ye talip çıktı! Icardi'ye talip çıktı! 10:15