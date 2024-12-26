Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Bu hamle ocak ayına damga vurur
Süper Lig'in devleri ara transfer döneminin başlamasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Sarı kırmızılıların, ezeli rakibi Beşiktaş'ın gündemine yer alan o isim için harekete geçtiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS BJK spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 10:31 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 11:12
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Sarı kırmızılıların, Beşiktaş'ın gündemindeki o isim için devreye girdiği ortaya çıktı.
İşte ayrıntılar...
TRANSFERDE AHMED KUTUCU BOMBASI!
Eyüpspor formasıyla bu sezon parmak ısırtan bir performans ortaya koyan Ahmed Kutucu için teklifler peş peşe geliyor.
Geçen sezon Başakşehir'den Eyüpspor'un yolunu tutan ve takımın 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmasında önemli pay sahibi olan Ahmed Kutucu, bu kez Süper Lig devine adından yine söz ettirmek için geliyor.
AHMED KUTUCU'YU BEŞİKTAŞ İSTİYOR
Süper Lig'de zor günler geçiren ve ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Ahmed Kutucu'yu renklerine bağlamak istiyor.
Siyah beyazlı ekibin, oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürülürken, Ahmed'in de bu teklife sıcak baktığı belirtildi.
Ancak görüşmeler sürerken bir sürpriz hamle de Galatasaray'dan geldi.
AHMED İÇİN İLK TEMAS
Akşam'ın haberine göre Cimbom, Ahmed Kutucu için temasta bulundu.
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, 24 yaşındaki yıldız futbolcu için nabız yokladığı ileri sürüldü.
Ahmed Kutucu'nun kararının ne yönde olacağı merak konusuyken, transferde yarış iyice kızışmış durumda.
EYÜPSPOR KARNESİ
Ahmed Kutucu, bu sezon Eyüpspor formasıyla 17 resmi müsabakaya çıktı.
Golcü oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 7 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
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