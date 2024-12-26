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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Bu hamle ocak ayına damga vurur

Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Bu hamle ocak ayına damga vurur

Süper Lig'in devleri ara transfer döneminin başlamasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Sarı kırmızılıların, ezeli rakibi Beşiktaş'ın gündemine yer alan o isim için harekete geçtiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS BJK spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 10:31 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 11:12
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Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Bu hamle ocak ayına damga vurur

Trendyol Süper Lig'e verilen ara sonrası tüm gözler transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Bu hamle ocak ayına damga vurur

Özellikle Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transferde yapacağı hamleler büyük merak konusu.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Bu hamle ocak ayına damga vurur

Bu doğrultuda transferde Beşiktaş ve Galatasaray'ı ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Bu hamle ocak ayına damga vurur

Sarı kırmızılıların, Beşiktaş'ın gündemindeki o isim için devreye girdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Bu hamle ocak ayına damga vurur

İşte ayrıntılar...

Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Bu hamle ocak ayına damga vurur

TRANSFERDE AHMED KUTUCU BOMBASI!

Eyüpspor formasıyla bu sezon parmak ısırtan bir performans ortaya koyan Ahmed Kutucu için teklifler peş peşe geliyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Bu hamle ocak ayına damga vurur

Geçen sezon Başakşehir'den Eyüpspor'un yolunu tutan ve takımın 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmasında önemli pay sahibi olan Ahmed Kutucu, bu kez Süper Lig devine adından yine söz ettirmek için geliyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Bu hamle ocak ayına damga vurur

AHMED KUTUCU'YU BEŞİKTAŞ İSTİYOR

Süper Lig'de zor günler geçiren ve ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Ahmed Kutucu'yu renklerine bağlamak istiyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Bu hamle ocak ayına damga vurur

Siyah beyazlı ekibin, oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürülürken, Ahmed'in de bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Bu hamle ocak ayına damga vurur

Ancak görüşmeler sürerken bir sürpriz hamle de Galatasaray'dan geldi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Bu hamle ocak ayına damga vurur

AHMED İÇİN İLK TEMAS

Akşam'ın haberine göre Cimbom, Ahmed Kutucu için temasta bulundu.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Bu hamle ocak ayına damga vurur

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, 24 yaşındaki yıldız futbolcu için nabız yokladığı ileri sürüldü.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Bu hamle ocak ayına damga vurur

Ahmed Kutucu'nun kararının ne yönde olacağı merak konusuyken, transferde yarış iyice kızışmış durumda.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Bu hamle ocak ayına damga vurur

EYÜPSPOR KARNESİ

Ahmed Kutucu, bu sezon Eyüpspor formasıyla 17 resmi müsabakaya çıktı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Bu hamle ocak ayına damga vurur

Golcü oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 7 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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