Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Camiamıza müjdeyi vermek istiyorum

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

"Bu sene voleybol ve basketbolda iyi gidiyoruz. Koyduğumuz hedeflere ulaşmak için çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Galatasaray, olimpik sporlarını Türkiye'ye getiren kulüptür. Türk sporu için çok şey yapmıştır."

"KISA SÜRE SONRA KEMERBURGAZ'A TAŞINACAĞIZ"

"Futbol takımımızla alakalı tesis bitti gibi. Çok kısa bir süre sonra Kemerburgaz'a taşınacağız. Akademi binamızın da temelini atıp, 2. faz olarak onu yapacağız."

"CAMİAYA MÜJDEYİ VERMEK İSTİYORUM"

Galatasaray'ın biz yönetim kurulu olarak şu anda, mevcut önemli bir eksiğin giderilmesi için yoğun çalışıyoruz. Eksik nedir, tesisleşme. Galatasaray, tesisleşme hamlesini bir dönem yapmış ama son 50 senede bazı eksikler mevcut. Geçmişte yapılan tesisler, o dönem için ülkemizin önemli tesisleriydi. Bu tesislerin yenilenmesi ve belli yerde toplanması lazım. Bu itibarla Florya'daki tesisimizi, stadyumumuza 5 dakikalık mesafede olan Kemerburgaz'a taşıdık. Futbol tesisimiz bitti gibi. Çok yakında oraya taşıyacağız. Akademi binasının da temelini çok yakında atacağız. Yeterli mi, değil. Galatasaray bir spor kulübü. Olimpik sporlarda tesis eksiğimiz çok fazla. Vadi İstanbul'a inen bölgede bir arazimiz var. Bu araziye basketbol, voleybol, yüzme tesislerimizi getireceğiz. Amacımız Galatasaray'ı modern tesise taşımak. Tüm aktivitelerimizi bir araya toplamak istiyoruz. Bu güç katacaktır. Burada da çalışmalarımız son aşamaya geldi. Yakında da inşallah temel atma töreniyle camiamıza müjdeyi vermek istiyorum."

"BANKALAR BİRLİĞİ PLANIMIZ..."

"Hedefimiz o. Hedefimiz, Galatasaray'ı borç yükünden kurtarmak. Projelerimizin sonuna geldik. Bankalar Birliği konsorsiyumu ile yapılan anlaşmayı sonlandırmak istiyoruz. Yapılandırmayı imzalayan tüm kulüplerin amacı bu. Faizler nedeniyle kulüpler aktivitelerini devam ettirememe sorunu yaşıyor. Bu nedenle anlaşmayı sonlandırmak için yaptığımız faaliyetlerin sonuna geldik. A-B planımız mevcut. Özellikle Florya'dan gelecek meblağ ile kapatmak istiyoruz. Ayrıca sermaye artırımı var. Faiz sarmalından çıkmış olacağız."