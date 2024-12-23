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Haberler Galatasaray Ahmet Çakar Kayserispor - Galatasaray maçını yorumladı!

Ahmet Çakar Kayserispor - Galatasaray maçını yorumladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 5-1 yendi. Böylelikle sarı kırmızılılar en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 8'e çıkarmış oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da hem karşılaşmayı hem de mücadelenin hakemi Mehmet Türkmen'i değerlendirdi. İşte o yazı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 09:30
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Ahmet Çakar Kayserispor - Galatasaray maçını yorumladı!

"Fenerbahçe ile fark artık 8 puan ve ikili averaj G.Saray'da. Üstelik Kayseri'deki maça bakıyoruz; G.Saray, çok kötü oynadığı ilk yarıyı bile önde kapatabiliyor."

Ahmet Çakar Kayserispor - Galatasaray maçını yorumladı!

"İkinci yarı biraz kımıldıyor, fark korkunç açılıveriyor. Bu G.Saray'ı kim durduracak, hakikaten büyük merak konusu."

Ahmet Çakar Kayserispor - Galatasaray maçını yorumladı!

"G.Saray, maça uydurma bir penaltıyla 1-0 önde başladı. Kayseri hemen ardından kafayla beraberliği buldu. Kornerde rakip takımın oyuncusu geriden gelip bu kadar rahat kafa vurmamalı."

Ahmet Çakar Kayserispor - Galatasaray maçını yorumladı!

"İlk yarının kalan bölümünde Kayseri her geldiğinde kısmi pozisyon yarattı, G.Saray pas hatalarıyla çok zorlanırken tüm ikili mücadeleleri kaybederken Barış Alper'le öne geçiverdi."

Ahmet Çakar Kayserispor - Galatasaray maçını yorumladı!

"Ama bu golün baş mimarı Mertens. Sara, Osimhen'e bıraktı, Osimhen Mertens'e, onun şutunda da dönen topu Barış Alper tamamlayıverdi."

Ahmet Çakar Kayserispor - Galatasaray maçını yorumladı!

"İkinci yarı Kayseri bir şeyler yapar mı diye düşünürken sahneye Yunus çıktı. 70 metre top sürüp, tıpkı Trabzon maçındaki gibi muhteşem vurdu ve karşılaşma bu golle bitiverdi."

Ahmet Çakar Kayserispor - Galatasaray maçını yorumladı!

"G.Saray, verdiği bol pozisyon, yediği hatalı gol ve yol geçen hanı gibi işleyen sol kanadına rağmen öyle müthiş bir hücum üstünlüğü var ki kötü oynarken de maç kazanmayı biliyor."

Ahmet Çakar Kayserispor - Galatasaray maçını yorumladı!

"Maçın hakemi Mehmet Türkmen... Maçın başında öyle bir penaltı verdi ki uzaktan yakından ilgisi yok."

Ahmet Çakar Kayserispor - Galatasaray maçını yorumladı!

"Kendisine hiç yakıştıramadım. Mesafe kısa, Kayserili oyuncu elini çekmeye çalışıyor, eli doğal konumda ama uydurulan bir penaltı."

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