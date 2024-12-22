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Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! "Amacımız rekor değil"

Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! "Amacımız rekor değil"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte Teknik Direktör Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 19:12 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 19:19
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Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! "Amacımız rekor değil"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte Teknik Direktör Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Bizi destekleyen taraftarımıza teşekkürler. Burada havalimanında, otelde inanılmaz coşku ve sevgi vardı. Onlarla çok güçlüyüz. Mutluyuz. Oyuncularımızın performansı da artarak devam edecek."

"Biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Bu motivasyonla çıkıyoruz. Ne rekor düşünüyoruz ne başka bir şey. Ana amacımız şampiyon olabilmek. Şampiyonluk yolunda birlikteliğimiz var. Galatasaray camiası birlikteliği gösteriyor. Son 1 ayda daha çok kenetlendik. Bu kenetlenme bizi başarıya, rekorlara götürüyoruz. İnşallah kazanarak devam edeceğiz. Amacımız rekor kırmak değil şampiyon olmak, Avrupa'da başarılı olmak. Maç maç kazanıp yola devam edince rekorlar geliyor."

"Oyuncularımızın hepsine süre vermeye çalışıyoruz. Bugün Yunus, Metehan, Berat akademimizden çıkmış oyuncular. Kulübede olanlar da vardı. Onlara önem ve değer vermeye çalışıyoruz. Çok sert bir yarışın içindeyiz. Altyapıdan oyuncuları oynatmakta zorlanıyoruz. Ana amacımız Galatasaray'ın şampiyonluğu. Hak ettiği sürece herkes oynayacak. 17 yaşında, soyunma odasında kötü bir haber aldı, ona da takım içinde ağabeyleri geldi sarıldı golden sonra. Biz de ona bir süre verdik. Başı sağ olsun. Onun için de güzel bir anı olsun. Zor bir gün ama ilk maçı da önemliydi, değerliydi."

"Çok iyi oyuncular, milli oyuncular. İyi çalışıyorlar, iyi odaklanıyorlar. Kerem çok çalışıyordu, Barış ve Yunus da çok çalışıyor. Çalışmak ve taktiksel disiplin içerisinde kendi yeteneklerini ortaya koyunca çok iyi şeyler ortaya çıkıyor. Ben hepsiyle kişisel olarak; Galatasaray ve Türk Milli Takımı için önemliler. İnşallah bunu artıracağız."

"Yeni yıl geliyor. Ülkemiz için hayırlısı olsun, dünya için hayırlısı olsun. Savaşların, katliamların olmadığı bir yıl olsun, barış olsun. Türk futbolu, sporu adına başarılı bir yıl olsun. Avrupa'da 3 takım oynuyoruz. 3 takım için de Avrupa'da iyi bir yıl olsun, milli takım için iyi bir yıl olsun. Herkesin yeni yılını kutluyorum."

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