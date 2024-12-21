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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Cimbom'da açıklanan listede 5 futbolcu yer almadı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 15:12 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 15:39
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Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, yarın saat 16.00'da Kayserispor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Kayseri'ye gitti.

Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli olurken Hakim Ziyech, sarı kart cezalısı Roland Sallai, sakatlığı bulunan Mauro Icardi, ailevi nedenle özel izinli olan Kerem Demirbay ve hasta olan Yusuf Demir kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın, Kayserispor maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı."

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