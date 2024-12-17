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Haberler Galatasaray Galatasaray'a transferde kötü haber! Muslera'nın yerine gelecekti...

Galatasaray'a transferde kötü haber! Muslera'nın yerine gelecekti...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da kaleci arayışları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların gündemine aldığı tecrübeli file bekçisinden kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 15:58
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MERT KILIÇ
Galatasaray'a transferde kötü haber! Muslera'nın yerine gelecekti...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki dev maçta RAMS Park'ta konuk ettiği Trabzonspor'u 90+8. dakikada attığı golle 4-3 mağlup eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Muslera'nın yerine gelecekti...

Ocak ayında başlayacak kış transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için de arayışlarına şimdiden başladı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Muslera'nın yerine gelecekti...

Galatasaray'da yeni sezon için öncelik verilen bölgeyse kaleci transferi...

Galatasaray'a transferde kötü haber! Muslera'nın yerine gelecekti...

Sarı-kırmızılılar, 2011 yılından bu yana kaleyi koruyan Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Muslera'nın yerine gelecekti...

Uruguaylı file bekçisinin Galatasaray'dan ayrılarak ülkesine dönmek istediği belirtilmişti.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Muslera'nın yerine gelecekti...

Sarı-kırmızılı yöneticiler de Muslera'nın bu isteğini doğrulayarak deneyimli kaleciyle sezon sonunda büyük ihtimalle yolların ayrılacağını açıklamıştı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Muslera'nın yerine gelecekti...

Yönetim, uzun yıllardır sarı-kırmızılı formayı terleten deneyimli kalecinin yerine arayışlara başladı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Muslera'nın yerine gelecekti...

Galatasaray'da kale için gündeme gelen isimlerden biriyse Alex Meret olmuştu.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Muslera'nın yerine gelecekti...

Sarı-kırmızılıların İtalyan kaleci için Napoli ile temasa geçtiği öne sürülmüştü.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Muslera'nın yerine gelecekti...

Çizme basını, Meret ile ilgili yaşanan flaş gelişmeyi duyurdu.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Muslera'nın yerine gelecekti...

SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR

AreaNapoli.it kaynaklı haberde Napoli Alex Meret'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Muslera'nın yerine gelecekti...

İtalyan ekibinin 27 yaşındaki kaleciye 2028 yılı opsiyonlu olmak üzere 2027 yılına kadar sözleşme ve 3 milyon Euro maaş önerdiği ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu belirtildi.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Muslera'nın yerine gelecekti...

Alex Meret bu sezon Napoli formasıyla 14 maça çıktı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Muslera'nın yerine gelecekti...

İtalyan file bekçisi kalesinde 10 gol görürken, 8 maçta da kalesini gole kapattı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Muslera'nın yerine gelecekti...

27 yaşındaki eldivenin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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