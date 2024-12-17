Galatasaray'a transferde kötü haber! Muslera'nın yerine gelecekti...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da kaleci arayışları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların gündemine aldığı tecrübeli file bekçisinden kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-kırmızılılar, 2011 yılından bu yana kaleyi koruyan Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Uruguaylı file bekçisinin Galatasaray'dan ayrılarak ülkesine dönmek istediği belirtilmişti.
Sarı-kırmızılı yöneticiler de Muslera'nın bu isteğini doğrulayarak deneyimli kaleciyle sezon sonunda büyük ihtimalle yolların ayrılacağını açıklamıştı.
Yönetim, uzun yıllardır sarı-kırmızılı formayı terleten deneyimli kalecinin yerine arayışlara başladı.
Galatasaray'da kale için gündeme gelen isimlerden biriyse Alex Meret olmuştu.
Sarı-kırmızılıların İtalyan kaleci için Napoli ile temasa geçtiği öne sürülmüştü.
Çizme basını, Meret ile ilgili yaşanan flaş gelişmeyi duyurdu.
SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR
AreaNapoli.it kaynaklı haberde Napoli Alex Meret'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.
İtalyan ekibinin 27 yaşındaki kaleciye 2028 yılı opsiyonlu olmak üzere 2027 yılına kadar sözleşme ve 3 milyon Euro maaş önerdiği ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu belirtildi.
Alex Meret bu sezon Napoli formasıyla 14 maça çıktı.
İtalyan file bekçisi kalesinde 10 gol görürken, 8 maçta da kalesini gole kapattı.
27 yaşındaki eldivenin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Meret'in güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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