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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray için Harry Maguire sürprizi!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray için Harry Maguire sürprizi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar hız kesmeden devam ederken yurt dışından bomba bir iddia gündeme geldi. İngiliz yıldız Harry Maguire ile ilgili çıkan o haber, taraftarların bir hayli dikkatini çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 16:39 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 16:44
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray için Harry Maguire sürprizi!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray için Harry Maguire sürprizi!

İki takım da kadrosuna etkili isimleri takviye ederek sezon sonunda her kulvarda başarıya ulaşmak istiyor. Son olarak Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yakından ilgilendiren o haber gündeme oturdu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray için Harry Maguire sürprizi!

Ruben Amorim yönetiminde yeni bir yapılanma süreci başlatan Manchester United, gelecek sezon takımda kalacak isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray için Harry Maguire sürprizi!

Manchester United'da sezon sonunda kontratı bitecek isimlerden Harry Maguire'ın takımda kalıp kalmayacağı belirsiz.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray için Harry Maguire sürprizi!

NTV'nin Athletic'ten derlediği haberde Manchester United'ın bir yıllık kontrat uzatma hakkı olduğu, Maguire'ın İngiltere dışından bir takıma transfer olmak istemesi halinde bu maddenin kaldırılabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray için Harry Maguire sürprizi!

FIFA DEVREYE GİREBİLİR

Ancak Maguire'ın gelecek yaz bedelsiz olarak takımdan ayrılmak istemesi durumunda FIFA'nın devreye girebileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray için Harry Maguire sürprizi!

Eğer Manchester United, Maguire başka bir takımla anlaştıktan sonra kontrattaki maddeyi aktifleştirirse FIFA bu anlaşmazlığı çözecek. FIFA'nın bu durumlarda oyuncu lehine karar verdiğine dikkat çekildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray için Harry Maguire sürprizi!

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haberde, Manchester United'ın Harry Maguire'la yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray için Harry Maguire sürprizi!

2024/25 sezonunun ara transfer döneminin başlamasıyla tecrübeli stoper istediği takımla transfer görüşmesi yapabilecek. Premier Lig'de transfer dönemi 1 Ocak 2025'te başlayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray için Harry Maguire sürprizi!

TRANSFERDE F.BAHÇE VE G.SARAY DETAYI!

Avrupa'dan birçok takımın Harry Maguire'ın durumunu yakından izlediği, Napoli ve Leicester City'nin bu kulüplerden olduğu aktarıldı. Galatasaray'ın Maguire'ın durumunu takip ettiği, Fenerbahçe'nin de İngiliz stoperin taliplerinden biri olabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray için Harry Maguire sürprizi!

Haberde konuyla ilgili, "Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, İngiltere'den transfer geçmişine sahip. Fred ve Sofyan Amrabat kadrolarında. Galatasaray da Maguire'ın durumunu takip ediyor." ifadelerine yer verildi.

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