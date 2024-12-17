Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Sara ve Torreira ikilisinin üzerine binen yoğun fikstür savunmada Davinson'un yokluğu Trabzonspor'a ikinci yarının ilk çeyreğinde iki gol birden getirdi. Barış Alper Yılmaz, bir maçta daha yapması gerekeni değil her şeyi yapmaya çalışan karaktere bürününce tabeladaki kaos büyüdü.