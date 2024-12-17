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Haberler Galatasaray Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Trabzonspor'u 90+8. dakikada attığı golle 4-3 yenerek 3 puanı sahibi oldu. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, dev karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 09:36
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Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Tam 7 golün atıldığı mücadeleden galip ayrılan taraf, 4-3'lük skorla sarı-kırmızılılar oldu.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Galatasaray'a 3 puanı getiren golleri 8. dakikada Dries Mertens, 29. dakikada Yunus Akgün, 63. dakikada Michy Batshuayi (p) ve 90+8. dakikada Ali Şahin Yılmaz (k.k.) kaydetti.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Trabzonspor'un 17 ve 55. dakikalarda Ozan Tufan ile 51. dakikada Simon Banza ile bulduğu goller, mağlubiyete engel olamadı.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Usta yazar Bülent Timurlenk, Galatasaray - Trabzonspor mücadelesini Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

BÜLENT TİMURLENK - FAZLA MESAİ!

Santra noktasına giderken Okan Buruk'un takımına mesajları netti: 1- Hakim Ziyech valizini topla. 2- Bulduğun şansı değerlendiremedin Batshuayi, Osimhen kulübedeyken bile yanında otur. 3- Sakatlıktan dönüp hazır olmayanla riske girmem (Osimhen, Davinson, Jacobs).

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Karşınızdaki Trabzonspor ve armasıyla ne puan tablosundaki yeri ne deplasman performansına bakmadan derbi deyin ya da büyük maç deyin hakkını vermek zorundasınız.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Galatasaray hücumda zengin sol bekinde Berkan ile sıkıntılı başladı. Yunus'un Mertens'e attığı nefis ara pası ve harikulade sol plasesine karşılık Ozan Tufan'ın ön direkte usta işi kafa vuruşu.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Temaslı oyunun bol olduğu iki kanat oyuncusunun yaş toplamı 69 olan Trabzonspor'un ev sahibini ziyadesiyle zorladığı bir ilk yarı izledik. Buruk'un takımı 35 ile 45 arasında bulduğu üç pozisyondan birini atsa maçın fişini ilk 45'te çekebilirdi.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Sara ve Torreira ikilisinin üzerine binen yoğun fikstür savunmada Davinson'un yokluğu Trabzonspor'a ikinci yarının ilk çeyreğinde iki gol birden getirdi. Barış Alper Yılmaz, bir maçta daha yapması gerekeni değil her şeyi yapmaya çalışan karaktere bürününce tabeladaki kaos büyüdü.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Yedi deplasmanda dört gol atabilmiş Trabzonspor'dan kendi sahanda 3 gol yiyorsan lig maratonunun değişmez gerçeklerinden birine uymuyorsundur demektir: Forvetler yarışta tutar savunmalar şampiyon yapar. Buruk bunu düzeltmeli… Forvetler böyle fazla mesai yapmamalı (!)

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