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Haberler Galatasaray Transferde şok gelişme: Galatasaray'ın Jhon Arias teklifi ortaya çıktı! İşte yanıtı

Transferde şok gelişme: Galatasaray'ın Jhon Arias teklifi ortaya çıktı! İşte yanıtı

Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından ara transferde gaza basan Cimbom çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların uzun süredir gündeminde yer alan Jhon Arias için şok gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların yaptığı teklif ortaya çıkarken yıldız ismin transferinde rakip çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ (Fotomac.com.tr Enes Cevahirci)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 18:55
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ENES CEVAHİRCİ
Transferde şok gelişme: Galatasaray'ın Jhon Arias teklifi ortaya çıktı! İşte yanıtı

Galatasaray'da üst üste yaşanan sakatlıklar can sıkmaya başladı.

Transferde şok gelişme: Galatasaray'ın Jhon Arias teklifi ortaya çıktı! İşte yanıtı

Icardi'nin sezonu kapatması, Barış Alper ve Osimhen'in de takımdan ayrı kalmasından sonra Davinson Sanchez de sakatlar kervanına katıldı.

Transferde şok gelişme: Galatasaray'ın Jhon Arias teklifi ortaya çıktı! İşte yanıtı

Bu yaşanan olumsuz gelişmenin ardından Cimbom ara transferde gaza bastı.

Transferde şok gelişme: Galatasaray'ın Jhon Arias teklifi ortaya çıktı! İşte yanıtı

Kadrodaki derinliğin yetersizliğinden dert yanan Okan Buruk yönetime raporunu sundu.

Transferde şok gelişme: Galatasaray'ın Jhon Arias teklifi ortaya çıktı! İşte yanıtı

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların gündemine yer alan Jhon Arias ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Transferde şok gelişme: Galatasaray'ın Jhon Arias teklifi ortaya çıktı! İşte yanıtı

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Football Insider'dan derlerdiği habere göre; Galatasaray'ın peşinde olduğu Jhon Arias'a Crystal Palace talip oldu.

Transferde şok gelişme: Galatasaray'ın Jhon Arias teklifi ortaya çıktı! İşte yanıtı

Premier Lig ekibinin Kolombiyalı yıldızla geçtiğimiz transfer sezonundan bu yana ilgilendiği belirtildi.

Transferde şok gelişme: Galatasaray'ın Jhon Arias teklifi ortaya çıktı! İşte yanıtı

TEKLİF REDDEDİLDİ

Ayrıca haberde; Galatasaray'ın Arias için Fluminense kulübüne yaptığı 12 milyon Euro'luk teklifin reddedildiği aktarıldı.

Transferde şok gelişme: Galatasaray'ın Jhon Arias teklifi ortaya çıktı! İşte yanıtı

Sarı kırmızılıların Arias için Brezilya ekibine yeniden teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Transferde şok gelişme: Galatasaray'ın Jhon Arias teklifi ortaya çıktı! İşte yanıtı

İSTİKRARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Arias, Fluminense ile sezon boyunca 51 resmi maça çıktı. Arias, 14 gol atarken 8 de asist yaptı.

Transferde şok gelişme: Galatasaray'ın Jhon Arias teklifi ortaya çıktı! İşte yanıtı

27 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Transferde şok gelişme: Galatasaray'ın Jhon Arias teklifi ortaya çıktı! İşte yanıtı

Güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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