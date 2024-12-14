Transferde şok gelişme: Galatasaray'ın Jhon Arias teklifi ortaya çıktı! İşte yanıtı
Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından ara transferde gaza basan Cimbom çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların uzun süredir gündeminde yer alan Jhon Arias için şok gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların yaptığı teklif ortaya çıkarken yıldız ismin transferinde rakip çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ (Fotomac.com.tr Enes Cevahirci)
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Kadrodaki derinliğin yetersizliğinden dert yanan Okan Buruk yönetime raporunu sundu.
Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların gündemine yer alan Jhon Arias ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Football Insider'dan derlerdiği habere göre; Galatasaray'ın peşinde olduğu Jhon Arias'a Crystal Palace talip oldu.
Premier Lig ekibinin Kolombiyalı yıldızla geçtiğimiz transfer sezonundan bu yana ilgilendiği belirtildi.
TEKLİF REDDEDİLDİ
Ayrıca haberde; Galatasaray'ın Arias için Fluminense kulübüne yaptığı 12 milyon Euro'luk teklifin reddedildiği aktarıldı.
Sarı kırmızılıların Arias için Brezilya ekibine yeniden teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi.
İSTİKRARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Arias, Fluminense ile sezon boyunca 51 resmi maça çıktı. Arias, 14 gol atarken 8 de asist yaptı.
27 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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