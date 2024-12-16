TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sürpriz Pogba hamlesi! Menajerler...
Juventus ile olan sözleşmesini fesheden İtalyan Serie A'nın yıldız ismi Paul Pogba hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Tecrübeli futbolcu, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a mesaj gönderdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)
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Fransız orta saha oyuncusundan gelen bu talebe Galatasaray 'ın Okan Buruk'un kararına göre cevap vereceği de gelen haberler arasında.
Doping nedeniyle 4 yıl men cezası alan ancak cezası 18 aya indirilen 31 yaşındaki futbolcu son maçına 3 Eylül 2023'te Empoli karşısında çıkmıştı.
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