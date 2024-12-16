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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sürpriz Pogba hamlesi! Menajerler...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sürpriz Pogba hamlesi! Menajerler...

Juventus ile olan sözleşmesini fesheden İtalyan Serie A'nın yıldız ismi Paul Pogba hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Tecrübeli futbolcu, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a mesaj gönderdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sürpriz Pogba hamlesi! Menajerler...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sürpriz Pogba hamlesi! Menajerler...

Sarı kırmızılıların transfer operasyonuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sürpriz Pogba hamlesi! Menajerler...

Takvim'in haberine göre, Juventus ile sözleşmesini fesheden ve mart ayında cezası sona erecek olan Paul Pogba'nın Galatasaray ile idmanlara çıkmak için menajerler aracılığıyla haber gönderdiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sürpriz Pogba hamlesi! Menajerler...

Fransız orta saha oyuncusundan gelen bu talebe Galatasaray 'ın Okan Buruk'un kararına göre cevap vereceği de gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sürpriz Pogba hamlesi! Menajerler...

Doping nedeniyle 4 yıl men cezası alan ancak cezası 18 aya indirilen 31 yaşındaki futbolcu son maçına 3 Eylül 2023'te Empoli karşısında çıkmıştı.

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