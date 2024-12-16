TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sürpriz Pogba hamlesi! Menajerler...

Sarı kırmızılıların transfer operasyonuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'in haberine göre, Juventus ile sözleşmesini fesheden ve mart ayında cezası sona erecek olan Paul Pogba'nın Galatasaray ile idmanlara çıkmak için menajerler aracılığıyla haber gönderdiği öne sürüldü.