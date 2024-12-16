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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada devinden süper kanat! Arias olmazsa...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada devinden süper kanat! Arias olmazsa...

Galatasaray'da ocak ayı yaklaşırken ara transfer çalışmaları da hız kazandı. Kolombiyalı oyuncu Jhon Arias için Fluminense ile pazarlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, transferin gerçekleşmeme ihtimalini de düşünerek Arias'ın alternatifini belirledi. Cimbom'un İngiltere Premier Lig devlerinden o takımda oynayan o isim için kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada devinden süper kanat! Arias olmazsa...

Ocak ayı yaklaşırken Galatasaray'da transfer hareketliliği de hız kazandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada devinden süper kanat! Arias olmazsa...

Teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği Jhon Arias için Fluminense ile bonservis pazarlığını sürdüren Galatasaray listesine yeni bir kanat oyuncusu daha ekledi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada devinden süper kanat! Arias olmazsa...

Cimbom'un sezon başında Fiorentina'dan Liverpool'a transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Ada ekibinde forma bulmakta zorlanan İtalyan futbolcu Federico Chiesa ile ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada devinden süper kanat! Arias olmazsa...

SADECE 3 MAÇTA OYNADI

Sarı-kırmızılı takımın önümüzdeki günlerde 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun menajeriyle görüşüp kiralama teklifi yapacağı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada devinden süper kanat! Arias olmazsa...

Takvim'in haberine göre, sakatlığını tam olarak atlatan Chiesa'nın da daha çok forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada devinden süper kanat! Arias olmazsa...

Yaptığı başarılı driplingler ve bitiricliği ile tanınan Chiesa, Liverpool formasıyla çıktığı 3 maçta 1 asiste imza attı. İtalyan futbolcunun Liverpool ile olan kontratı 2028'de sona erecek.

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