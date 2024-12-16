TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Ada devinden süper kanat! Arias olmazsa...
Galatasaray'da ocak ayı yaklaşırken ara transfer çalışmaları da hız kazandı. Kolombiyalı oyuncu Jhon Arias için Fluminense ile pazarlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, transferin gerçekleşmeme ihtimalini de düşünerek Arias'ın alternatifini belirledi. Cimbom'un İngiltere Premier Lig devlerinden o takımda oynayan o isim için kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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SADECE 3 MAÇTA OYNADI
Sarı-kırmızılı takımın önümüzdeki günlerde 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun menajeriyle görüşüp kiralama teklifi yapacağı da gelen haberler arasında.
Takvim'in haberine göre, sakatlığını tam olarak atlatan Chiesa'nın da daha çok forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.
Yaptığı başarılı driplingler ve bitiricliği ile tanınan Chiesa, Liverpool formasıyla çıktığı 3 maçta 1 asiste imza attı. İtalyan futbolcunun Liverpool ile olan kontratı 2028'de sona erecek.
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