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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Sambacı eldiven! Transfer görüşmeleri başladı

Galatasaray'a Sambacı eldiven! Transfer görüşmeleri başladı

Galatasaray, sezonun sonunda veda etmeye hazırlandığı Fernando Muslera'nın yerine renklerine bağlamak üzere file bekçisi arayışlarını sürüyor. Sarı kırmızılılar, son olarak Brezilya Serie A'da sezonun en iyi kalecisi seçilen ve takımına bu sezon 2 kupa kazandıran yetenekli ismin peşine düştü. İşte transferde son durum... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 10:19
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a Sambacı eldiven! Transfer görüşmeleri başladı

Galatasaray, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Fernando Muslera için veda hazırlığında.

Galatasaray'a Sambacı eldiven! Transfer görüşmeleri başladı

Sarı kırmızılılar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Uruguaylı file bekçisi, bu sezon emekli olacağının sinyallerini verdi.

Galatasaray'a Sambacı eldiven! Transfer görüşmeleri başladı

Florya yönetiminin 38 yaşındaki kaleci ile henüz sözleşme yenilememiş olması, ayrılığın kesin olduğunu gösteriyor.

Galatasaray'a Sambacı eldiven! Transfer görüşmeleri başladı

Bu bağlamda Cimbom, Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli liglerinden yetenekli eldivenler ile temaslar kuruyor.

Galatasaray'a Sambacı eldiven! Transfer görüşmeleri başladı

İşte son olarak sarı kırmızılıların radarına takılan ve Muslera'nın gözünü arkada bırakmayacak olan o 'şampiyon' kaleci...

Galatasaray'a Sambacı eldiven! Transfer görüşmeleri başladı

i24'te yer alan habere göre Galatasaray, Brezilya Serie A'nın Botafogo ekibinde kalecilik görevi üstlenen John Victor ile ilgileniyor.

Galatasaray'a Sambacı eldiven! Transfer görüşmeleri başladı

Galatasaray yönetiminin, 28 yaşındaki Brezilyalı kalecinin menajeriyle temasa geçtiği ve bilgi aldığı belirtildi.

Galatasaray'a Sambacı eldiven! Transfer görüşmeleri başladı

Takımına bu sezon Copa Libertadores ve Brezilya Serie A şampiyonluğu yaşatan Victor, yine bu sezon çıktığı 51 maçta yalnızca 41 gol yedi.

Galatasaray'a Sambacı eldiven! Transfer görüşmeleri başladı

1.97 boyunda ve sağ ayaklı olan 28 yaşındaki kalecinin Botafogo ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor.

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