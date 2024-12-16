Galatasaray'a Sambacı eldiven! Transfer görüşmeleri başladı
Galatasaray, sezonun sonunda veda etmeye hazırlandığı Fernando Muslera'nın yerine renklerine bağlamak üzere file bekçisi arayışlarını sürüyor. Sarı kırmızılılar, son olarak Brezilya Serie A'da sezonun en iyi kalecisi seçilen ve takımına bu sezon 2 kupa kazandıran yetenekli ismin peşine düştü. İşte transferde son durum... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Bu bağlamda Cimbom, Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli liglerinden yetenekli eldivenler ile temaslar kuruyor.
İşte son olarak sarı kırmızılıların radarına takılan ve Muslera'nın gözünü arkada bırakmayacak olan o 'şampiyon' kaleci...
i24'te yer alan habere göre Galatasaray, Brezilya Serie A'nın Botafogo ekibinde kalecilik görevi üstlenen John Victor ile ilgileniyor.
Galatasaray yönetiminin, 28 yaşındaki Brezilyalı kalecinin menajeriyle temasa geçtiği ve bilgi aldığı belirtildi.
Takımına bu sezon Copa Libertadores ve Brezilya Serie A şampiyonluğu yaşatan Victor, yine bu sezon çıktığı 51 maçta yalnızca 41 gol yedi.
1.97 boyunda ve sağ ayaklı olan 28 yaşındaki kalecinin Botafogo ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor.
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