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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Ada'dan yıldız oyuncu! Transferde sürpriz gelişme

Galatasaray'a Ada'dan yıldız oyuncu! Transferde sürpriz gelişme

Süper Lig'de liderliğini namağlup sürdüren Galatasaray, devre arasında yapacağı transfer hamleleri ile sezonun ikinci yarısında da bu serisini sürdürmek ve taraftarlarına bir şampiyonluk daha hediye etmek peşinde. Bu bağlamda sarı kırmızılılar, Premier Lig'den yıldız bir ismi kadrolarına katmaya hazırlanıyor. İşte o oyuncu ve yaşanan sevindirici gelişme... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 11:58
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Galatasaray'a Ada'dan yıldız oyuncu! Transferde sürpriz gelişme

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde bu sezon hem Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup yükselişini sürdürüyor.

Galatasaray'a Ada'dan yıldız oyuncu! Transferde sürpriz gelişme

Yaz transfer döneminde renklerine bağladıkları isimler ile sezona damga vuran ekip, armalarına 5. yıldızı eklemek istiyor.

Galatasaray'a Ada'dan yıldız oyuncu! Transferde sürpriz gelişme

Yılın son derbisinde Trabzonspor'u ağırlayacak olan sarı kırmızılılar, bir yandan sakatlıklarla mücade ederken öte yandan devre arası operasyonlarını planlıyor.

Galatasaray'a Ada'dan yıldız oyuncu! Transferde sürpriz gelişme

Kulübün öncelikli hedefi; Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisi.

Galatasaray'a Ada'dan yıldız oyuncu! Transferde sürpriz gelişme

Kaynak arayışını sürdüren Florya yönetimi, oyuncunun olası bir devre arası ayrılığı durumunda da hücum hattında aksamalar yaşansın istemiyor.

Galatasaray'a Ada'dan yıldız oyuncu! Transferde sürpriz gelişme

"DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR"

Bu bağlamda sarı kırmızılılar, devre arasında Osimhen'in ayrılması durumunda hücuma takviye yapmak üzere Nijeryalı'ya talip olan Premier Lig ekibi ile temas halinde.

Galatasaray'a Ada'dan yıldız oyuncu! Transferde sürpriz gelişme

Galatasaray'ın Osimhen'e alternatifi, Manchester United'da forma giyen bir başka yıldız oyuncu Marcus Rashford.

Galatasaray'a Ada'dan yıldız oyuncu! Transferde sürpriz gelişme

Güncel piyasa değeri 60 milyon Euro olan oyuncu için Kırmızı Şeytanlar, fiyatı 40 milyon Euro'lara çekebileceğini belirtti.

Galatasaray'a Ada'dan yıldız oyuncu! Transferde sürpriz gelişme

Öte yandan 27 yaşındaki İngiliz oyuncu için kiralama da seçenekler arasında.

Galatasaray'a Ada'dan yıldız oyuncu! Transferde sürpriz gelişme

Son olarak Ruben Amorim'in Manchester City derbisinde Rashford'u kadroya dahil etmemesi, oyuncunun devre arasında veda edeceği yönündeki söylentileri arttırdı.

Galatasaray'a Ada'dan yıldız oyuncu! Transferde sürpriz gelişme

Florya yönetimi, yıldız isim için bütün planlarını yaptı ve Rashford'u olası bir ayrılıkta renklerine bağlamak üzere hazır bekliyor.

Galatasaray'a Ada'dan yıldız oyuncu! Transferde sürpriz gelişme

Aynı zamanda Victor Osimhen'in devre arası transferi durumunda Galatasaray'a ManU tarafından ödenmesi öngörülen bedel, Rashford transferinde pazarlık masasında olabilir.

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