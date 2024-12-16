Galatasaray'a Ada'dan yıldız oyuncu! Transferde sürpriz gelişme

Kaynak arayışını sürdüren Florya yönetimi, oyuncunun olası bir devre arası ayrılığı durumunda da hücum hattında aksamalar yaşansın istemiyor.

"DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR" Bu bağlamda sarı kırmızılılar, devre arasında Osimhen'in ayrılması durumunda hücuma takviye yapmak üzere Nijeryalı'ya talip olan Premier Lig ekibi ile temas halinde.