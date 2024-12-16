Galatasaray'a Ada'dan yıldız oyuncu! Transferde sürpriz gelişme
Süper Lig'de liderliğini namağlup sürdüren Galatasaray, devre arasında yapacağı transfer hamleleri ile sezonun ikinci yarısında da bu serisini sürdürmek ve taraftarlarına bir şampiyonluk daha hediye etmek peşinde. Bu bağlamda sarı kırmızılılar, Premier Lig'den yıldız bir ismi kadrolarına katmaya hazırlanıyor. İşte o oyuncu ve yaşanan sevindirici gelişme... | Son dakika GS spor haberleri
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Kulübün öncelikli hedefi; Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisi.
Kaynak arayışını sürdüren Florya yönetimi, oyuncunun olası bir devre arası ayrılığı durumunda da hücum hattında aksamalar yaşansın istemiyor.
"DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR"
Bu bağlamda sarı kırmızılılar, devre arasında Osimhen'in ayrılması durumunda hücuma takviye yapmak üzere Nijeryalı'ya talip olan Premier Lig ekibi ile temas halinde.
Galatasaray'ın Osimhen'e alternatifi, Manchester United'da forma giyen bir başka yıldız oyuncu Marcus Rashford.
Güncel piyasa değeri 60 milyon Euro olan oyuncu için Kırmızı Şeytanlar, fiyatı 40 milyon Euro'lara çekebileceğini belirtti.
Öte yandan 27 yaşındaki İngiliz oyuncu için kiralama da seçenekler arasında.
Son olarak Ruben Amorim'in Manchester City derbisinde Rashford'u kadroya dahil etmemesi, oyuncunun devre arasında veda edeceği yönündeki söylentileri arttırdı.
Florya yönetimi, yıldız isim için bütün planlarını yaptı ve Rashford'u olası bir ayrılıkta renklerine bağlamak üzere hazır bekliyor.
Aynı zamanda Victor Osimhen'in devre arası transferi durumunda Galatasaray'a ManU tarafından ödenmesi öngörülen bedel, Rashford transferinde pazarlık masasında olabilir.
DİĞER