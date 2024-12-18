TRANSFER HABERİ: Galatasaray yıldız isimde mutlu sona ulaştı! Yakında İstanbul'a geliyor
Hem ligde hem de Avrupa'da bu sezon yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Cimbom, ocak ayının ilk transferini yaptı. İşte o isim... (GS SPOR HABERİ)
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Skriniar'in sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
29 yaşındaki futbolcu bu sezon Fransız devinde 5 maça çıktı, kontratı da Haziran 2028'de bitecek.
Inter'in 34 milyon euro'ya satın aldığı ve bir dönem piyasa değeri 65 milyon euro'ya çıkan Skriniar, Slovakya Milli Takımı'nda da 77 kez ter döktü ve bu süreçte 3 gol attı.
Aslan, 1.88 boyundaki yıldızı yakın bir zamanda İstanbul'a getirip imza attıracak.
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