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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray yıldız isimde mutlu sona ulaştı! Yakında İstanbul'a geliyor

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yıldız isimde mutlu sona ulaştı! Yakında İstanbul'a geliyor

Hem ligde hem de Avrupa'da bu sezon yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Cimbom, ocak ayının ilk transferini yaptı. İşte o isim... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray yıldız isimde mutlu sona ulaştı! Yakında İstanbul'a geliyor

Galatasaray transfer çalışmalarına iyice hız verdi.

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray yıldız isimde mutlu sona ulaştı! Yakında İstanbul'a geliyor

Victor Nelsson'u göndermeyi planlayan sarı kırmızılı yönetim, bir süredir ilgilendiği Slovak stoper Milan Skriniar ile defans hattını güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yıldız isimde mutlu sona ulaştı! Yakında İstanbul'a geliyor

Cimbom, PSG'de forma giyen Slovak savunma oyuncusu ile el sıkıştı. Ayrıca PSG yönetimi ile de anlaştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yıldız isimde mutlu sona ulaştı! Yakında İstanbul'a geliyor

Skriniar'in sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yıldız isimde mutlu sona ulaştı! Yakında İstanbul'a geliyor

29 yaşındaki futbolcu bu sezon Fransız devinde 5 maça çıktı, kontratı da Haziran 2028'de bitecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray yıldız isimde mutlu sona ulaştı! Yakında İstanbul'a geliyor

Inter'in 34 milyon euro'ya satın aldığı ve bir dönem piyasa değeri 65 milyon euro'ya çıkan Skriniar, Slovakya Milli Takımı'nda da 77 kez ter döktü ve bu süreçte 3 gol attı.

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