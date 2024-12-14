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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Trabzonspor maçı müjdeli haber! Osimhen, Barış, Kaan ve Jakobs...

Galatasaray'a Trabzonspor maçı müjdeli haber! Osimhen, Barış, Kaan ve Jakobs...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılarda zorlu derbi öncesi sakat oyuncuların son durumu merak ediliyor. Sakatlıklarla boğuşan Cimbom'a müjdeli haber geldi. İşte Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Jakobs'un son durumu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 21:13
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Galatasaray'a Trabzonspor maçı müjdeli haber! Osimhen, Barış, Kaan ve Jakobs...

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Malmö ile deplasmanda 2-2 kaldığı maç sarı kırmızılılar 6 eksikle gitmişti.

Galatasaray'a Trabzonspor maçı müjdeli haber! Osimhen, Barış, Kaan ve Jakobs...

Sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yanı sıra Kaan Ayhan, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ismail Jakobs ve Yusuf Demir sakatlıkları nedeniyle İsveç'e götürülmedi.

Galatasaray'a Trabzonspor maçı müjdeli haber! Osimhen, Barış, Kaan ve Jakobs...

TRT Spor'un haberine göre Bodrum FK maçında sakatlanan Kaan Ayhan, Trabzonspor maçıyla birlikte ilk 11'e dönecek.

Galatasaray'a Trabzonspor maçı müjdeli haber! Osimhen, Barış, Kaan ve Jakobs...

Samsunspor maçında sakatlanan Ismail Jakobs'un ise Trabzonspor maçının kadrosunda olması bekleniyor.

Galatasaray'a Trabzonspor maçı müjdeli haber! Osimhen, Barış, Kaan ve Jakobs...

Galatasaray'ın süper starı Victor Osimhen bugün başlanan Trabzonspor maçı hazırlıklarında antrenmanın bir kısmında süre alırken, kalan kısımda ise salonda çalıştı.

Galatasaray'a Trabzonspor maçı müjdeli haber! Osimhen, Barış, Kaan ve Jakobs...

Nijeryalı golcünün son durumuna yarın karar verilecek.

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