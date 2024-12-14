Galatasaray'a Trabzonspor maçı müjdeli haber! Osimhen, Barış, Kaan ve Jakobs...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılarda zorlu derbi öncesi sakat oyuncuların son durumu merak ediliyor. Sakatlıklarla boğuşan Cimbom'a müjdeli haber geldi. İşte Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Jakobs'un son durumu...
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Samsunspor maçında sakatlanan Ismail Jakobs'un ise Trabzonspor maçının kadrosunda olması bekleniyor.
Galatasaray'ın süper starı Victor Osimhen bugün başlanan Trabzonspor maçı hazırlıklarında antrenmanın bir kısmında süre alırken, kalan kısımda ise salonda çalıştı.
Nijeryalı golcünün son durumuna yarın karar verilecek.
Habere göre Barış Alper Yılmaz'ın riske edilmesi beklenmiyor. Yıldız oyuncu, Ocak ayında oynanacak maçlarla birlikte geri dönmesi planlanıyor.
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