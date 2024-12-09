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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı için açıklama!

Galatasaray'dan Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı için açıklama!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da, Sivasspor ile oynanan mücadelede sakatlanan Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında kulüpten açıklama geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 15:54 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 16:06
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Galatasaray'dan Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı için açıklama!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu mücadelede sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen ile Barış Alper Yılmaz sakatlık yaşadı.

Konu ile ilgili kulüpten açıklama geldi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan bildiriye göre, Osimhen'in sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği, Barış Alper Yılmaz'ın ise sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiği belirtildi.

SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEKLER?

Galatasaray'da Net Global Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz yaklaşık 3 hafta, Victor Osimhen ise yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAKLAR?

Osimhen ile Barış Alper'in kaçıracağı ve Galatasaray'ın önümüdeki 3 hafta boyunca oynayacağı maçlar şöyle:

12 Aralık: Malmö (D)

16 Aralık: Trabzonspor

22 Aralık: Kayserispor (D)

Victor Osimhen'in sakatlığı ve döneceği tarih göz önüne alındığında Kayserispor maçında oynayabilecek duruma gelmesi bekleniyor ancak son kararı teknik ekip verecek.

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