Galatasaray'ın Sivasspor mesaisi sürüyor!

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazar günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Sivasspor maçının taktiği üzerinde durulduğu bildirildi.

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Yusuf Demir ve Mauro Icardi yer almadı.

Sarı-kırmızılı takım, Sivasspor mücadelesinin hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayarak Sivas'a gidecek.