GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson transferlere kaynak olacak! İşte bonservis bedeli
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler belirlendi. Victor Nelsson ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar buradan gelecek bonservis bedeli ile ara transferde savunmaya takviye yapacak. İşte Sarı kırmızılıların Danimarkalı stoperin satışından beklediği rakam... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 09:27 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 09:30
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Sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan ve sahada görev aldığı süre boyunca kritik hatalar yaparak mutsuz bir görüntü sergileyen Victor Nelsson ile yolların ayrılması bekleniyor.
Takımıyla 1.5 yıl daha sözleşmesi kalan Danimarkalı için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alacak olan yönetim, buradan elde edilecek geliri doğrudan savunmaya harcayacak.
Nelsson beklendiği gibi 10 milyon Euro civarında bir bonservisle giderse 2 bek ve 1 stoper alınması gündemde.
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