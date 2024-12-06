GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson transferlere kaynak olacak! İşte bonservis bedeli

Transfer çalışmalarına ara vermeyen Galatasaray yönetimi bir yandan da takımın ekonomik durumunu göz etmeye çalışıyor.

Kanat ve orta alana takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan son şampiyon, savunmada yaşanan sakatlıklar yüzünden bu bölge için de geniş bir liste oluşturdu.