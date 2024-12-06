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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson transferlere kaynak olacak! İşte bonservis bedeli

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson transferlere kaynak olacak! İşte bonservis bedeli

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler belirlendi. Victor Nelsson ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar buradan gelecek bonservis bedeli ile ara transferde savunmaya takviye yapacak. İşte Sarı kırmızılıların Danimarkalı stoperin satışından beklediği rakam... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 09:27 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 09:30
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GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson transferlere kaynak olacak! İşte bonservis bedeli

Transfer çalışmalarına ara vermeyen Galatasaray yönetimi bir yandan da takımın ekonomik durumunu göz etmeye çalışıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson transferlere kaynak olacak! İşte bonservis bedeli

Kanat ve orta alana takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan son şampiyon, savunmada yaşanan sakatlıklar yüzünden bu bölge için de geniş bir liste oluşturdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson transferlere kaynak olacak! İşte bonservis bedeli

Ancak ayrılacak oyuncular da yeni transferler kadar önem taşıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson transferlere kaynak olacak! İşte bonservis bedeli

Sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan ve sahada görev aldığı süre boyunca kritik hatalar yaparak mutsuz bir görüntü sergileyen Victor Nelsson ile yolların ayrılması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson transferlere kaynak olacak! İşte bonservis bedeli

Takımıyla 1.5 yıl daha sözleşmesi kalan Danimarkalı için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alacak olan yönetim, buradan elde edilecek geliri doğrudan savunmaya harcayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson transferlere kaynak olacak! İşte bonservis bedeli

Nelsson beklendiği gibi 10 milyon Euro civarında bir bonservisle giderse 2 bek ve 1 stoper alınması gündemde.

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