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Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ye sevkine itiraz etmeyecek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ye sevkine itiraz etmeyecek

Galatasaray Kulübü, başkan Dursun Özbek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk eden Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kararına itiraz edilmeyeceğini duyurdu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 22:42
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ye sevkine itiraz etmeyecek

Galatasaray Kulübü, başkan Dursun Özbek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk eden Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kararına itiraz edilmeyeceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımızın disipline sevk edilmesine şaşırmadık. Sene başında hiçbir kulüp başkanını disipline sevk etmeyeceğiz diyen TFF bugün haksızlık, tehdit ve zalimliğin federasyonu haline gelmiştir. Galatasaray Spor Kulübü, TFF'nin en basit ahlak ilkesi olan tarafsızlığını kaybetmiş olması nedeniyle savunma hakkını kullanmayacaktır. Yaşanan bu değişimin arkasındaki nedenleri Türk spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz ve soruyoruz: Başkanımızı bir televizyon kanalında açıkça tehdit eden federasyon başkanı kime hesap verecektir? Hangi kurul kendisini cezalandıracaktır?" ifadeleri kullanıldı.

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