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Haberler Galatasaray Dursun Özbek Çağlayan Adliyesi'ne geldi! İşte o anlar ve yaptığı açıklama

Dursun Özbek Çağlayan Adliyesi'ne geldi! İşte o anlar ve yaptığı açıklama

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 16:20 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 16:46
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Dursun Özbek Çağlayan Adliyesi'ne geldi! İşte o anlar ve yaptığı açıklama

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Çağlayan Adliyesi'ne geldi ve açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

Dursun Özbek:

"TFF Başkanı, dün TRT Spor'da katıldığı bir yayında şahsım hakkında tehditkar ifadeler kullanmıştır. Galatasaray başkanına yapılan tehdit, tüm camiaya yapılmış olarak addedilir. Dolayısıyla biz konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunduk."

"Türk hukukunun gereğini yapacağından eminim. Futbolun bu seviyeye gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Türk hukukuna güveniyorum."

"TFF'YE GÜVENMİYORUM"

Dursun Özbek "TFF'ye güveniyor musunuz?" sorusunu ise "Güvenmediğimi ifade etmiştim" şeklinde yanıtladı.

"TFF SEÇİLDİKTEN SONRA DEĞİŞMİŞTİR"

"Biz çağrımızı yaptık (istifa çağrısı), Türk spor kamuoyu bu konuda gereğini yapar. Bu TFF bizim oy verdiğimiz bir TFF. Seçildikten sonraki uygulamaları, adaletinden yoksun uygulamalardır. Kullanılan ifadeler, Galatasaray Spor Kulübü'nü ve Türk futbol kamuoyunu rahatsız etmiştir. Galatasaray olarak biz duruşumuzu sergiledik."

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