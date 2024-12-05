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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile Lyon arasında yakın temas! 3 isim birden...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile Lyon arasında yakın temas! 3 isim birden...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galataaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Aslan, Ocak ayında Olympique Lyon'la yakın temas kurmayı planlıyor. Wilfried Zaha'nın kiradan dönmesi beklenirken Tagliafico ve Gift Orban'ın da listede olduğu belirtiliyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 12:34
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile Lyon arasında yakın temas! 3 isim birden...

Ocak ayı transfer döneminde eksik bölgelere takviye isteyen Galatasaray, Fransız ekibi Olympique Lyon ile yakın temas kuracak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile Lyon arasında yakın temas! 3 isim birden...

Ekonomik anlamda sıkıntılı günlerden geçen Lyon'un ara transfer döneminde birçok isimle yolları ayırması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile Lyon arasında yakın temas! 3 isim birden...

Sarı-kırmızılıların kiraya gönderdiği Wilfried Zaha'nın da ocak ayında ayrılarak Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile Lyon arasında yakın temas! 3 isim birden...

Aslan'ın takviye olarak da sol bek mevkiine Tagliafico ve hücum hattına da Gift Orban isimlerini takip ettiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile Lyon arasında yakın temas! 3 isim birden...

Hem sol bek hem de forvete takviye yapacak olan Cimbom'un Fransız ekibiyle iletişime geçeceği bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile Lyon arasında yakın temas! 3 isim birden...

WILFRIED ZAHA DA DÖNMEK İSTİYOR

Sezon başında Olympique Lyon'a kiralık olarak giden Wilfried Zaha, Fransa'da beklediği performansı yakalayamadı.

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