TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile Lyon arasında yakın temas! 3 isim birden...
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galataaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Aslan, Ocak ayında Olympique Lyon'la yakın temas kurmayı planlıyor. Wilfried Zaha'nın kiradan dönmesi beklenirken Tagliafico ve Gift Orban'ın da listede olduğu belirtiliyor. İşte detaylar...
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Aslan'ın takviye olarak da sol bek mevkiine Tagliafico ve hücum hattına da Gift Orban isimlerini takip ettiği belirtildi.
Hem sol bek hem de forvete takviye yapacak olan Cimbom'un Fransız ekibiyle iletişime geçeceği bildirildi.
WILFRIED ZAHA DA DÖNMEK İSTİYOR
Sezon başında Olympique Lyon'a kiralık olarak giden Wilfried Zaha, Fransa'da beklediği performansı yakalayamadı.
32 yaşındaki futbolcu, sadece 5 resmi maça çıkarken 1 asist yaptı ve 111 dakika süre alabildi.
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