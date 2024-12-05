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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Osimhen atağı! Ocak ayında istiyorlar

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Osimhen atağı! Ocak ayında istiyorlar

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı süper yıldız Victor Osimhen ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Fransız basını, 25 yaşındaki santrforu ocak ayında kadrosuna katmak için Napoli ile görüşmelere başladığını yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 18:38
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MERT KILIÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Osimhen atağı! Ocak ayında istiyorlar

Galatasaray'da ocak ayına başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar hız kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Osimhen atağı! Ocak ayında istiyorlar

Sarı-kırmızılılarda yapılacak transferlerle birlikte takımdaki bazı isimlerin geleceği de merak ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Osimhen atağı! Ocak ayında istiyorlar

Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Victor Osimhen geliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Osimhen atağı! Ocak ayında istiyorlar

Cimbom, Napoli'nin kadro dışı bıraktığı dünya yıldızı golcüyü sezon sonuna kadar kiralamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Osimhen atağı! Ocak ayında istiyorlar

Sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir performans sergileyen ve Avrupa devlerinin radarında olan 25 yaşındaki santrforun sözleşmesinde özel madde olduğu ve ocak ayında takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Osimhen atağı! Ocak ayında istiyorlar

Osimhen ise yaptığı açıklamada Galatasaray'da mutlu olduğunu ve sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıklamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Osimhen atağı! Ocak ayında istiyorlar

"OSIMHEN BU SEZON BİZİM FUTBOLCUMUZ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise A Spor'da yaptığı açıklamada "Osimhen bu sezon bizim futbolcumuz. Devre arası ayrılması için çok zor bir madde var. Bizim anlaşmamıza göre sezon sonuna kadar bizde oynayacak. Kimse eğip, bükmesin. Sezon sonunda kendi kararını verecek. Galatasaray'da devam etmek isterse, devam eder. Ayrılacağı yönündeki algılara kapılmayın. Türkiye'de ve Galatasaray'da olmaktan dolayı çok memnun." ifadelerini kullanarak Nijeryalı yıldızı sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda kalacağını duyurmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Osimhen atağı! Ocak ayında istiyorlar

Hem Victor Osimhen hem de Dursun Özbek'in açıklamalarına rağme yıldız futbolcuyla ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Osimhen atağı! Ocak ayında istiyorlar

Osimhen ile ilgili son transfer iddiası ise Fransa'dan geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Osimhen atağı! Ocak ayında istiyorlar

PSG GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

RMC Sport'ta yer alan habere göre PSG, Victor Osimhen'i ocak ayında kadrosuna katmak için Napoli ile görüşmelere başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Osimhen atağı! Ocak ayında istiyorlar

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin sezon başında kadroda istemediği Osimhen için kararını değiştirdiği ve Nijeryalı yıldızın transferi için onay verdiği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Osimhen atağı! Ocak ayında istiyorlar

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıktı.

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