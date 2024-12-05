GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Osimhen atağı! Ocak ayında istiyorlar
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı süper yıldız Victor Osimhen ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Fransız basını, 25 yaşındaki santrforu ocak ayında kadrosuna katmak için Napoli ile görüşmelere başladığını yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Cimbom, Napoli'nin kadro dışı bıraktığı dünya yıldızı golcüyü sezon sonuna kadar kiralamıştı.
Sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir performans sergileyen ve Avrupa devlerinin radarında olan 25 yaşındaki santrforun sözleşmesinde özel madde olduğu ve ocak ayında takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü.
Osimhen ise yaptığı açıklamada Galatasaray'da mutlu olduğunu ve sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıklamıştı.
"OSIMHEN BU SEZON BİZİM FUTBOLCUMUZ"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise A Spor'da yaptığı açıklamada "Osimhen bu sezon bizim futbolcumuz. Devre arası ayrılması için çok zor bir madde var. Bizim anlaşmamıza göre sezon sonuna kadar bizde oynayacak. Kimse eğip, bükmesin. Sezon sonunda kendi kararını verecek. Galatasaray'da devam etmek isterse, devam eder. Ayrılacağı yönündeki algılara kapılmayın. Türkiye'de ve Galatasaray'da olmaktan dolayı çok memnun." ifadelerini kullanarak Nijeryalı yıldızı sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda kalacağını duyurmuştu.
Hem Victor Osimhen hem de Dursun Özbek'in açıklamalarına rağme yıldız futbolcuyla ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Osimhen ile ilgili son transfer iddiası ise Fransa'dan geldi.
PSG GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
RMC Sport'ta yer alan habere göre PSG, Victor Osimhen'i ocak ayında kadrosuna katmak için Napoli ile görüşmelere başladı.
PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin sezon başında kadroda istemediği Osimhen için kararını değiştirdiği ve Nijeryalı yıldızın transferi için onay verdiği kaydedildi.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıktı.
Nijeryalı santrfor, 9 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
25 yaşındaki yıldızın Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Golcü futbolcunun güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.
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