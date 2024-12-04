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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'un gözdesine ölüm tehdidi! Galatasaray'a gelmekten vazgeçti

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'un gözdesine ölüm tehdidi! Galatasaray'a gelmekten vazgeçti

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'a şok bir haber geldi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktör Okan Buruk'un takımda görmek istediği yıldız futbolcu, aldığı ölüm tehditleri nedeniyle Galatasaray'a gelmekten vazgeçti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 14:54
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'un gözdesine ölüm tehdidi! Galatasaray'a gelmekten vazgeçti

Galatasaray'da ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'un gözdesine ölüm tehdidi! Galatasaray'a gelmekten vazgeçti

Sarı-kırmızılılar, teknik direktörü Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'un gözdesine ölüm tehdidi! Galatasaray'a gelmekten vazgeçti

Cimbom'un ara transfer dönemindeki önceliklerinden biriyse kanat transferi...

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'un gözdesine ölüm tehdidi! Galatasaray'a gelmekten vazgeçti

Galatasaray'ın bu bölge için gündemine aldığı isimse Fluminense forması giyen Jhon Arias oldu.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'un gözdesine ölüm tehdidi! Galatasaray'a gelmekten vazgeçti

Sarı-kırmızılılar, sezon başında da Kolombiyalı yıldızı istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'un gözdesine ölüm tehdidi! Galatasaray'a gelmekten vazgeçti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Jhon Arias'ı istedik, görüştük, kulübüyle de anlaşmıştık ama son anda kulübü teknik direktörlerinin vermek istemediğini söyledi ve son anda o transfer bozuldu" diyerek oyuncuyla ilgilendiklerini doğrulamıştı.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'un gözdesine ölüm tehdidi! Galatasaray'a gelmekten vazgeçti

Kolombiyalı yıldız, Fluminense'nin Athletico Paranaense ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü kaydetse de kaçırdığı penaltı nedeniyle tepki topladı.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'un gözdesine ölüm tehdidi! Galatasaray'a gelmekten vazgeçti

Fluminense'li taraftarlar mücadele sonrası Arias'ı paralı asker ve kötü karakter olarak nitelendirirken, sosyal medyadan oyuncuyu tehdit etti.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'un gözdesine ölüm tehdidi! Galatasaray'a gelmekten vazgeçti

Jhon Arias ise hem kendisi hem de ailesine yönelik gelen ölüm tehditleriyle ilgili açıklama yaparak Aileye yönelik tehditleri hiçbir şey haklı gösteremez. Dikkatli olun! Herşeyin bir sınırı var." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'un gözdesine ölüm tehdidi! Galatasaray'a gelmekten vazgeçti

Athletico Paranaense maçında kaçırdığı penaltı nedeniyle tehdit edilen 27 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'un gözdesine ölüm tehdidi! Galatasaray'a gelmekten vazgeçti

BREZİLYA'DA KALIYOR

Bolavip'te yer alan habere göre Galatasaray'a transfer olması beklenen Jhon Arias, aldığı ölüm tehditleri sonrası Brezilya ekiplerinden gelen teklifleri değerlendirecek.

TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'un gözdesine ölüm tehdidi! Galatasaray'a gelmekten vazgeçti

CRUZEIRO İSTİYOR

Haberde Cruziero'nun Kolombiyalı kanat oyuncusuyla ilgilendiği kaydedildi.

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