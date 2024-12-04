TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'un gözdesine ölüm tehdidi! Galatasaray'a gelmekten vazgeçti
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'a şok bir haber geldi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktör Okan Buruk'un takımda görmek istediği yıldız futbolcu, aldığı ölüm tehditleri nedeniyle Galatasaray'a gelmekten vazgeçti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray'ın bu bölge için gündemine aldığı isimse Fluminense forması giyen Jhon Arias oldu.
Sarı-kırmızılılar, sezon başında da Kolombiyalı yıldızı istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Jhon Arias'ı istedik, görüştük, kulübüyle de anlaşmıştık ama son anda kulübü teknik direktörlerinin vermek istemediğini söyledi ve son anda o transfer bozuldu" diyerek oyuncuyla ilgilendiklerini doğrulamıştı.
Kolombiyalı yıldız, Fluminense'nin Athletico Paranaense ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü kaydetse de kaçırdığı penaltı nedeniyle tepki topladı.
Fluminense'li taraftarlar mücadele sonrası Arias'ı paralı asker ve kötü karakter olarak nitelendirirken, sosyal medyadan oyuncuyu tehdit etti.
Jhon Arias ise hem kendisi hem de ailesine yönelik gelen ölüm tehditleriyle ilgili açıklama yaparak Aileye yönelik tehditleri hiçbir şey haklı gösteremez. Dikkatli olun! Herşeyin bir sınırı var." ifadelerini kullandı.
Athletico Paranaense maçında kaçırdığı penaltı nedeniyle tehdit edilen 27 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı.
BREZİLYA'DA KALIYOR
Bolavip'te yer alan habere göre Galatasaray'a transfer olması beklenen Jhon Arias, aldığı ölüm tehditleri sonrası Brezilya ekiplerinden gelen teklifleri değerlendirecek.
CRUZEIRO İSTİYOR
Haberde Cruziero'nun Kolombiyalı kanat oyuncusuyla ilgilendiği kaydedildi.
Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Jhon Arias'ın güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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