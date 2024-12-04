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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer çıkarması! İki kanatta da oynayabiliyor

Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer çıkarması! İki kanatta da oynayabiliyor

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz isimler gündeme geliyor. Hücum hattına takviye yapması beklenen sarı kırmızılılar, Gabriel Sara'nın eski takım arkadaşına kancayı taktı. Cimbom, her iki kanatta da oynayabilen yıldız oyuncu için kulübüyle temasa geçecek. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 09:18
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Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer çıkarması! İki kanatta da oynayabiliyor

Hücum hattına takviye yapması beklenen Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer çıkarması! İki kanatta da oynayabiliyor

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim transfer için rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer çıkarması! İki kanatta da oynayabiliyor

SAINZ ISRARI SÜRÜYOR

Cimbom'da Borja Sainz takibi devam ediyor.

Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer çıkarması! İki kanatta da oynayabiliyor

İngiltere'de Norwich City'de forma giyen 23 yaşındaki İspanyol yıldız için ocak ayında temasların kurulması bekleniyor.

Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer çıkarması! İki kanatta da oynayabiliyor

Her iki kanatta da oynayabilen genç yıldız geçtiğimiz sezon başında Giresunspor'dan İngiltere'ye gitmişti.

Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer çıkarması! İki kanatta da oynayabiliyor

Aynı zamanda Gabriel Sara ile de yan yana oynayan Sainz, bu sezon 20 maçta görev aldı.

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