Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer çıkarması! İki kanatta da oynayabiliyor
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz isimler gündeme geliyor. Hücum hattına takviye yapması beklenen sarı kırmızılılar, Gabriel Sara'nın eski takım arkadaşına kancayı taktı. Cimbom, her iki kanatta da oynayabilen yıldız oyuncu için kulübüyle temasa geçecek. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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İngiltere'de Norwich City'de forma giyen 23 yaşındaki İspanyol yıldız için ocak ayında temasların kurulması bekleniyor.
Her iki kanatta da oynayabilen genç yıldız geçtiğimiz sezon başında Giresunspor'dan İngiltere'ye gitmişti.
Aynı zamanda Gabriel Sara ile de yan yana oynayan Sainz, bu sezon 20 maçta görev aldı.
İspanyol yıldız 16 gol, 2 asistlik performans göstererek dikkat çekti.
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