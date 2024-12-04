  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Osimhen'e beklenmedik talip! Hemen transfer etmek istiyorlar

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'e beklenmedik talip! Hemen transfer etmek istiyorlar

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen, dev kulüplerin radarında yer almaya devam ediyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Osimhen'e talip olan takımları açıklarken; bir kulübün Nijeryalı yıldızı hemen transfer etmek istediğini belirtti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 11:15
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Osimhen'e beklenmedik talip! Hemen transfer etmek istiyorlar

Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden ve iki kulvarda da şansını sonuna kadar sürdürmek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'e beklenmedik talip! Hemen transfer etmek istiyorlar

Sezon öncesi birçok takviye yapan sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferiyse Victor Osimhen oldu.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'e beklenmedik talip! Hemen transfer etmek istiyorlar

Cimbom, Napoli'nin kadro dışı bıraktığı Nijeryalı dünya yıldızını sezon sonuna kadar kiraladı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'e beklenmedik talip! Hemen transfer etmek istiyorlar

Osimhen, kısa süre içerisinde gösterdiği etkili performansla taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'e beklenmedik talip! Hemen transfer etmek istiyorlar

Ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşulan 25 yaşındaki santrfor, sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıklayarak sarı-kırmızılı taraftarların yüreğine su serpti.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'e beklenmedik talip! Hemen transfer etmek istiyorlar

Victor Osimhen her ne kadar sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını açıklasa da Nijeryalı yıldızla ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'e beklenmedik talip! Hemen transfer etmek istiyorlar

Sky Sport muhabiri Gianluca Di Marzio, yıldız golcünün transferine ilişkin son gelişmeleri açıkladı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'e beklenmedik talip! Hemen transfer etmek istiyorlar

"OSIMHEN SEZONU GALATASARAY'DA TAMAMLAMAK İSTİYOR"

İtalyan gazeteci, "Her şeyden önce Osimhen sezonu Galatasaray'da tamamlamak istiyor. Orada olmaktan çok mutlu ve başka kulüpler hakkında konuşmak istemiyor. Galatasaray'da oynamak ve kazanmak istiyor. Galatasaray'a onun bonservisini alma ihtimalini düşük görüyorum. Muhtemelen serbest kalma maddesinden daha az bir meblağ olacak ama Galatasaray ondan o kadar memnun ki Napoli ile bir çözüm bulmayı planlıyorlar." dedi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'e beklenmedik talip! Hemen transfer etmek istiyorlar

"BİR SUUDİ ARABİSTAN TAKIMI HEMEN İMZALAMAK İSTİYOR"

Di Marzio ayrıca, "Suudi Arabistan'da bir kulübün onu istediğini de biliyorum. Kulübün adını bilmiyorum ama onu bonservisini almaya hazırlar. Sorun şu ki Osimhen ile hemen imzalamak istiyorlar ancak Osimhen şimdi imzalamak istemiyor, beklemek istiyor. Bu sezonu bir fırsat olarak kullanıp Premier Lig kulübünün Napoli'ye bir teklif yapıp yapmayacağına karar vermesini istiyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'e beklenmedik talip! Hemen transfer etmek istiyorlar

"PSG YENİDEN TEKLİF YAPABİLİR"

Gianluca Di Marzio PSG iddialarıyla ilgiliyse, "PSG her zaman bir fırsat ve bu yaz onun için teklif yapan tek kulüp onlar. Osimhen ve Kvaratskhelia için 220 milyon Euro teklif etmişlerdi. Belki ikiisini tekrar almaya çalışacaklar. Suudi Arabistan kulübü onu şimdi transfer etmek istese bile Osimhen sezonu Galatasaray'da tamamlamak istiyor." yorumunu yaptı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'e beklenmedik talip! Hemen transfer etmek istiyorlar

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maça çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'e beklenmedik talip! Hemen transfer etmek istiyorlar

Nijeryalı süper yıldız, 9 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'den Kerem Demez'e sürpriz Arda Güler'den Kerem Demez'e sürpriz 11:15
Osimhen'e beklenmedik talip! Hemen almak istiyorlar Osimhen'e beklenmedik talip! Hemen almak istiyorlar 11:14
Beşiktaş'ta derbide takımın başında kim olacak? Beşiktaş'ta derbide takımın başında kim olacak? 11:04
Fenerbahçe Medicana, Olympiakos'a konuk Fenerbahçe Medicana, Olympiakos'a konuk 10:51
F.Bahçe'de Dzeko, Beşiktaş'ta Immobile... F.Bahçe'de Dzeko, Beşiktaş'ta Immobile... 10:43
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 10:36
Daha Eski
NBA Kupası'nda çeyrek final takımları belli oldu NBA Kupası'nda çeyrek final takımları belli oldu 10:30
Bournemouth - Tottenham maçı ne zaman? Bournemouth - Tottenham maçı ne zaman? 10:24
F.Bahçeli yıldız İspanya'nın gündeminde! F.Bahçeli yıldız İspanya'nın gündeminde! 10:22
Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor! Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor! 10:21
Fulham - Brighton maçı ne zaman? Fulham - Brighton maçı ne zaman? 10:17
Talisca için geri sayım! İşte F.Bahçe'nin yaptığı teklif Talisca için geri sayım! İşte F.Bahçe'nin yaptığı teklif 10:13