GALATASARAY HABERİ - Osimhen'e beklenmedik talip! Hemen transfer etmek istiyorlar
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen, dev kulüplerin radarında yer almaya devam ediyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Osimhen'e talip olan takımları açıklarken; bir kulübün Nijeryalı yıldızı hemen transfer etmek istediğini belirtti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Osimhen, kısa süre içerisinde gösterdiği etkili performansla taraftarın sevgilisi olmayı başardı.
Ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşulan 25 yaşındaki santrfor, sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıklayarak sarı-kırmızılı taraftarların yüreğine su serpti.
Victor Osimhen her ne kadar sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını açıklasa da Nijeryalı yıldızla ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Sky Sport muhabiri Gianluca Di Marzio, yıldız golcünün transferine ilişkin son gelişmeleri açıkladı.
"OSIMHEN SEZONU GALATASARAY'DA TAMAMLAMAK İSTİYOR"
İtalyan gazeteci, "Her şeyden önce Osimhen sezonu Galatasaray'da tamamlamak istiyor. Orada olmaktan çok mutlu ve başka kulüpler hakkında konuşmak istemiyor. Galatasaray'da oynamak ve kazanmak istiyor. Galatasaray'a onun bonservisini alma ihtimalini düşük görüyorum. Muhtemelen serbest kalma maddesinden daha az bir meblağ olacak ama Galatasaray ondan o kadar memnun ki Napoli ile bir çözüm bulmayı planlıyorlar." dedi.
"BİR SUUDİ ARABİSTAN TAKIMI HEMEN İMZALAMAK İSTİYOR"
Di Marzio ayrıca, "Suudi Arabistan'da bir kulübün onu istediğini de biliyorum. Kulübün adını bilmiyorum ama onu bonservisini almaya hazırlar. Sorun şu ki Osimhen ile hemen imzalamak istiyorlar ancak Osimhen şimdi imzalamak istemiyor, beklemek istiyor. Bu sezonu bir fırsat olarak kullanıp Premier Lig kulübünün Napoli'ye bir teklif yapıp yapmayacağına karar vermesini istiyor." ifadelerini kullandı.
"PSG YENİDEN TEKLİF YAPABİLİR"
Gianluca Di Marzio PSG iddialarıyla ilgiliyse, "PSG her zaman bir fırsat ve bu yaz onun için teklif yapan tek kulüp onlar. Osimhen ve Kvaratskhelia için 220 milyon Euro teklif etmişlerdi. Belki ikiisini tekrar almaya çalışacaklar. Suudi Arabistan kulübü onu şimdi transfer etmek istese bile Osimhen sezonu Galatasaray'da tamamlamak istiyor." yorumunu yaptı.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maça çıktı.
Nijeryalı süper yıldız, 9 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.
DİĞER