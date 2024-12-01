Okan Buruk'tan Berke Özer'e tepki: 8 kere su içti!

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı.

Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, maç sonrası yaptığı açıklamada mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır'a ve Eyüpspor file bekçisi Berke Özer'e tepki gösterdi.

"Maalesef maalesef oyunun durmasının sebebi de hakemler" diyen Buruk, hakem yönetimini ve MHK'yi şu sözlerle eleştirdi:

"MHK Başkanı, hakem hocaları, hakemi eğitirken faul çalın, düdük çalın oluyor ilk öğütleri. Hakemlerin hepsi bunu yapıyor. Kötü bir yönetim vardı. Oyunu çok durdurdu. Maçın önüne hep geçiyor. Yönettiği her maçın önüne geçen bir hakem. Biz bu pozisyonları yakaladık. Ben hiçbir şeye bağlamıyorum. Birinde atacaktık, 3-2, 4-2, 5-2. Bir tanesini atmalıydık"

BERKE ÖZER'E ELEŞTİRİ

Buruk, Eyüpspor kalecisi Berke Özeri' de oyunu sürekli soğuttuğu gerekçesiyle eleştirdi ve şunları kaydetti:

"Berke de önemli kurtarışlar yaptı. Geçirdiği zaman dışında kurtarışlarındaki yere atlamalarını kutluyorum. Berke kenarda 8 kere su içti. Devamlı susadı. Hakem daha erken kart göstermeliydi. Kurtarışlarından dolayı tebrik ediyorum. Atmamız gerekiyordu, atamadık."