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Haberler Galatasaray Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer'den flaş Galatasaray maçı yorumu: Daha önce bu sahada...

Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer'den flaş Galatasaray maçı yorumu: Daha önce bu sahada...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. 2-2 beraberlik ile sonuçlanan maça kurtarışları ile damgasını vuran Berke Özer, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 21:53 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 22:12
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Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer'den flaş Galatasaray maçı yorumu: Daha önce bu sahada...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. 2-2 beraberlik ile sonuçlanan maça kurtarışları ile damgasını vuran Berke Özer, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA

1 puan aldığımız için çok mutluyuz. Böyle bir stadyumda böyle bir takıma karşı... Çok mücadele ettik. İnanılmaz efor sarf ettik.

Maçtan önce birçok spekülasyon, yanlış söylemler oldu. Burada hepimiz Eyüpspor'un büyüklüğünü gösterdik. Maçta aldığımız 1 puandan daha çok bunun için mutluyum.

"DAHA ÖNCE BU SAHADA BİR PERFORMANSIM VARDI..."

(Fenerbahçe forması giydiği sezonu kastederek) Daha önce bu sahada bir performansım vardı, onu ilk sıraya koyarım. İkinci olarak da bunu koyabiliriz. İstatistiklere dikkat etmiyorum. Ben mutluyum. Bizler Türk oyuncularız. Sahada da performans gösterdiğim için mutluyum. Emeklerinin karşılığını alabilmek en büyük mutluluk.

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