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Haberler Galatasaray Okan Buruk ve taraftarlardan hakeme büyük tepki!

Okan Buruk ve taraftarlardan hakeme büyük tepki!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır verdiği kararlarla sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk ve taraftarlardan büyük tepki topladı. İşte maç sonu o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 21:33 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 21:33
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Okan Buruk ve taraftarlardan hakeme büyük tepki!

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında RAMS Park'ta Eyüpspor'u ağırladı. Maçta 1-0 geriye düşen ancak 2-1 öne geçen sarı kırmızılı ekip, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Evinde 2 puan bırakan Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray taraftarlarından maç bitiminde orta hakem Oğuzhan Çakır'a büyük tepki vardı.

Son düdüğün ardından koridora yönelen hakeme tepki gösteren Okan Buruk, tribünlere yönelerek taraftarların da tepki göstermesini işaret etti.

RAMS Park'ı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar da Oğuzhan Çakır'a ıslıklayarak tepki gösterdi.

İşte o anlar...

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